Alibaba met korting naar beurs Hongkong

De Chinese e-commercegigant haalt 10 miljard euro op met de operatie.

Alibaba heeft de prijs voor zijn nakende beursgang in Hongkong vastgeprikt. In een statement op zijn website laat de Chinese internetreus weten dat de aandelen een introductieprijs krijgen van 176 Hongkongse dollar (20,3 euro).

Die prijs ligt 6 procent lager dan de initieel beoogde maximumprijs van 188 Hongkongse dollar en 3 procent lager dan de slotkoers van gisteren op Wall Street, waar het bedrijf sinds 2014 een notering heeft.

De opbrengst voor het techbedrijf komt uit op 88 miljard Hongkongse dollar (10,1 miljard euro). De e-commercegigant, opgericht door de excentrieke zakenman Jack Ma die in september met pensioen ging, tekent daarmee voor de grootste beursgang in Hongkong sinds 2010, toen de verzekeringsgigant AIA een notering kreeg.

Niet in sterrenkorf

Toch wordt de Alibaba Group Holding niet opgenomen in de Hang Seng Index, de sterrenkorf van Hongkong. Dubbele listings komen daarvoor niet in aanmerking, al wordt die regel herbekeken.

Alibaba lanceert 500 miljoen nieuwe aandelen. Opmerkelijk is dat het 10 procent heeft gereserveerd voor particuliere beleggers. Aanvankelijk zou dat maar 2,5 procent zijn. De groep voorziet ook in een overtoewijzingsoptie. Daardoor kunnen in de komende 30 dagen 75 miljoen bijkomende aandelen worden uitgegeven bij een grote beleggersvraag.

Protesten

Alibaba was aanvankelijk van plan deze zomer al in Hongkong te noteren, maar door de aanhoudende protesten in de stadstaat heeft het die plannen uitgesteld. Een notering in Hongkong brengt Alibaba dichter bij zijn thuismarkt en bij Chinese investeerders. De notering past ook in de strategie van de Chinese regering om meer beursgenoteerde bedrijven naar Aziƫ te halen.