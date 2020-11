Alibaba overvleugelt Amazon met festijn

Wall Street gaat hoger. Alibaba kan niet profiteren van een zeer succesvolle Singles Day. Lyft stijgt nu het ook maaltijden gaat leveren.

De Amerikaanse beurzen gaan eensgezind hoger. De Dow Jones klimt 0,3 procent terwijl de technologiebeurs Nasdaq zelfs 1,5 procent hoger gaat.

Knapt de Nasdaq-zeepbel? | Bull, Bear & Bas

De beweging van de Nasdaq is een opvallende, want sinds het nieuws van maandag dat er een performant coronavaccin zit aan te komen, gingen de techaandelen van de Nasdaq lager. Beleggers lijken dus hun interesse in techaandelen wat terug te krijgen. Dinsdag leek het erop dat er wat lucht uit de techaandelen zou lopen door het vaccinnieuws.

Alibaba

De Chinese groep Alibaba zegt dat zijn jaarlijkse shopfestival, Singles Day, heeft gezorgd voor 457,5 miljard Chinese yuan, wat neerkomt op 70,57 miljoen Amerikaanse dollar. Het festijn brengt daarmee nog veel meer geld in het laatje dan Amazon's twee dagen durende Prime Day dat vorige maand plaatsvond. Amazon verkocht toen voor 10,4 miljard dollar aan spullen.

Ondanks het goede nieuws trappelt het aandeel Alibaba in New York toch ter plaatse. Maandag ging het aandeel al 3,2 procent lager en dinsdag verloor het aandeel ruim 8 procent. De slechte prestatie van het aandeel heeft met twee zaken te maken. Ten eerste lijkt er een sectorrotatie gaande, waarbij technologie-aandelen door beleggers minder geprefereerd worden dan aandelen uit de 'oude economie'. Dat is het geval sinds maandag bleek dat er een performant coronavaccin op komst is.

Maar daarnaast is er ook slecht nieuws voor het aandeel zelf. De Chinese overheid laat de laatste dagen weten om het bedrijf, dat mede is opgericht door topondernemer Jack Ma, harder aan te pakken. Zo wil de Volksrepubliek grote techbedrijven mogelijk harder aanpakken door reguleringen die monopoliepraktijken bij deze ondernemingen moeten tegengaan. Onlangs moest ook Alibaba-dochter Ant Group de beursintroductie uitstellen, nadat de Chinese overheid een strengere regulering aankondigde voor financiële dienstverlening. Sommige analisten denken dat de tegenwind in China te maken heeft met de kritiek die Ma eerder had op Chinese staatsbanken.

Lyft

De taxi-app Lyft gaat hoger met 4,7 procent. De onderneming tekende een kwartaalwinst van 1,46 dollar per aandeel op. Dat was minder verlies dan vorig jaar, maar wel slechter dan de analistenverwachting van 0,91 dollar. Maar de omzet, vaak belangrijker voor opkomende techbedrijven, verraste positief ondanks dat deze met 48 procent zou dalen tot 500 miljoen euro.

Door de coronapandemie zijn er beperkende maatregelen voor restaurants, winkels en andere publieke evenementen in de staat Californië, de belangrijkste markt voor het bedrijf. Daardoor daalde het aantal actieve passagiers met 44 procent tot 12,5 miljoen, maar ook dat was beter dan verwacht.