Alibaba's geslaagde beursgang is opkikker voor Hongkong

Alibaba won 6,6 procent bij zijn debuut op de beurs van Hongkong, waar de Chinese internetreus een tweede notering kreeg. De grootste beursgang dit jaar toont dat het geteisterde Hongkong nog open voor business is.

‘We keren terug naar Hongkong, terug naar huis’, zei Alibaba-CEO Daniel Zhang tijdens een onderkoelde ceremonie op de vloer van de Hongkongse beurs. Terwijl de e-commercegigant er een tweede notering kreeg na die in New York vijf jaar geleden, hield buiten de oproerpolitie de wacht. Met de onlusten die Hongkong al zes maanden in de ban houden, werd ervoor gekozen geen enkel risico te nemen.

De beursgang was eigenlijk al een gokje. Alibaba’s beslissing om alsnog door te zetten met zijn Hongkongse notering – na de operatie in juni afgeblazen te hebben – kwam aanvankelijk als een verrassing voor sommige zakenbankiers in de stadstaat. Ze maakten zich zorgen om het rumoerige klimaat, dat volgens de overheid dit jaar tot een recessie zal leiden.

Korting

Maar met een koerswinst van 6,6 procent op zijn eerste dag was het debuut van Alibaba iets beter dan verwacht. Een monsterwinst zat er sowieso niet in, want de introductieprijs hield slechts een beperkte korting in tegenover de koers op de New York Stock Exchange.

Met de terugkeer van Alibaba lijdt het geen twijfel dat ook andere bedrijven naar huis zullen terugkeren. Charles Li CEO beurs Hongkong

Het belette niet dat de beursintroductie, waarmee 10,3 miljard euro vers geld werd opgehaald, fors overingeschreven werd door retail- en institutionele beleggers. De kapitaalverhoging kan nog oplopen tot 11,7 miljard euro als de begeleidende banken beslissen extra aandelen te verkopen in het kader van de overtoewijzingsoptie.

Nu al is het wereldwijd de grootste beursintroductie dit jaar, al zal die van de Saoedische olieproducent Aramco binnenkort makkelijk dubbel zo groot zijn. Oorspronkelijk wilde Alibaba trouwens tot 20 miljard dollar ophalen, maar dat bedrag werd door de onlusten teruggeschroefd. Het geld is ook niet meteen nodig, maar dient als buffer voor eventuele investeringen in nieuwe domeinen.

Vertrouwensboost

Voor het geplaagde Hongkong, een belangrijk financieel centrum, betekent de geslaagde operatie een vertrouwensboost. ‘Met de terugkeer van Alibaba lijdt het geen twijfel dat ook andere bedrijven naar huis zullen terugkeren’, reageerde Charles Li, de CEO van de Hongkongse beurs. De beurs hielp een handje door de noteringseisen te versoepelen, met voorop het toelaten van aandelen met verschillende stemrechten. Die geven oprichters van een bedrijf typisch extra stemrecht. Voor Alibaba was dat een belangrijke reden om vijf jaar geleden ‘met spijt’ – dixit Zhang – voor New York te kiezen.