Alphabet verplettert analistenprognoses

De techgigant zag de advertentiemarkt stevig aantrekken en daarmee de winst en omzet fors toenemen.

Alphabet kwam dinsdagavond nabeurs met resultaten. Op alle fronten deed het bedrijf het veel beter dan de analisten hadden verwacht. De omzet steeg een indrukwekkende 62 procent tot 61,88 miljard dollar, terwijl de consensus uitging van een omzet van 56,16 miljard dollar. De winst per aandeel ging bijna maal drie tot 27,26 dollar. Analisten rekenden op een winst per aandeel van 19,34 dollar.

In het tweede kwartaal was er een vloed aan online activiteit Sundar Pichai CEO van Alphabet

De cijfers laten zien hoe krachtig het herstel is van de online advertentiemarkt. Een jaar geleden hing deze markt nog in de touwen, omdat bedrijven tijdens de pandemie massaal het mes zetten in de advertentie-uitgaven. Eerder kwam ook de sociale mediums Snap en Twitter , beiden zeer sterk afhankelijk van online advertenties, met mooie cijfers. 'In het tweede kwartaal was er een vloed aan online activiteit', zei CEO Sundar Pichai.

Ook analist Brent Thill van Jefferies liet op de Amerikaanse zakenzender CNBC weten dat hij onder de indruk is van de cijfers. 'Het is niet alleen de omzet verbaasde. De vrije kasstroom overtrof de analistenverwachtingen met meer dan 47 procent. We denken dat ze een belangrijk deel hiervan terug in het opkoopprogramma voor eigen aandelen gaan stoppen.' Een hogere inkoop van eigen aandelen betekent dat de toekomstige winsten over minder beleggers verdeeld hoeven te worden.

YouTube

Als we dieper ingaan op de samenstelling van de omzet, dan zien we dat de inkomsten uit Google-advertenties opveerden met 68 procent tot 35,84 miljard dollar. De inkomstenstijging bij de videowebsite YouTube was met een klim van 83 procent tot meer dan 7 miljard dollar helemaal indrukwekkend.

83 procent De omzet van YouTube steeg met 83 procent, tot meer dan 7 miljard dollar.

Google Cloud zag de verkopen met 53 procent toenemen tot 4.628 miljard dollar. Deze laatste divisie zag voorts het verlies krimpen naar 591 miljoen dollar van 1,4 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar.