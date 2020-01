Alphabet voor het eerst 1.000 miljard dollar waard

De moederholding boven zoekrobot Google is de vierde Amerikaanse techmastodont die de magische kaap haalt.

Het aandeel Alphabet won donderdag in de slotminuten op Nasdaq 0,8 procent tot 1.450 dollar. Dat vertaalt zich in een beurswaarde van exact 1.000 miljard dollar. Alphabet won sinds begin dit jaar al 8 procent en vorig jaar trok het aandeel ruim een derde hoger.

Alphabet is vooral bekend van Google. Dat is ook het belangrijkste onderdeel en omvat alle internetactiviteiten (zoekmachine, gmail, maps, Playstore) die een waanzinnig bereik halen en bijgevolg lucratieve advertentie-inkomsten. Google doet ook slimme overnames zoals de videowebsite Youtube in 2006 en navigatieapp Waze in 2013. Google levert zo 99,6 procent van de inkomsten van Alphabet. De rest van Alphabet bestaat uit moonshots, gewaagde projecten die uitwaaieren van zelfrijdende auto's tot medische technologie. De waardering van Waymo, de zelfrijdende auto-poot, wordt door sommige experts op 150 miljard dollar geschat.

In december vorig jaar deden de stichters Sergey Brin en Larry Page een stap opzij. Sundar Pichai nam als nieuwe CEO de teugels in handen. Brin en Page richtten Google in 1998 op, toen ze nog studeerden aan Stanford University. Ze hebben nog steeds 51 procent van de stemrechten.

Alphabet is de vierde Amerikaanse techgroep die de magische kaap bereikt. Apple deed dat als eerste in augustus 2018, gevolgd door Microsoft en Amazon. Die laatste is teruggevallen en heeft nog een beurswaarde van 933 miljard dollar. Apple daarentegen is al 1.360 miljard dollar waard.