Alstom neemt opnieuw het juiste spoor

Eindelijk nog eens goed nieuws bij de Franse treinenbouwer Alstom: vorig kwartaal namen de bestellingen met 290 procent toe.

Het nieuws is een opsteker, want Alstom zit dit jaar in de hoek waar de klappen vallen. De groep die treinen, trams, metro’s en infrastructuur voor openbaar vervoer maakt, bengelt een vijfde lager dan begin dit jaar. Nochtans prijkte Alstom bij de start van 2021 op heel wat favorietenlijstjes van analisten.

In de Green Deal van Europa speelt meer openbaar vervoer een hoofdrol in de ambities om de CO2-uitstoot terug te schroeven. Ook de VS zetten onder president Joe Biden meer in op publiek transport. Omdat Alstom 70 procent van zijn omzet in Europa en Noord-Amerika realiseert, zou het concern als geen ander van die investeringen moeten profiteren.

Maar operationeel loopt het mank, wat tot twee winstwaarschuwingen leidde. De boosdoener is de overname van Bombardier Transportation (BT). De trein- en tramdivisie van het gelijknamige Canadese concern maakt sinds januari deel uit van Alstom. De Fransen troffen er enkele katten in een zak aan. In mei moest de groep voor 632 miljoen euro bijkomende provisies aanleggen voor verlieslatende contracten die BT was aangegaan.

Begin juli waarschuwde Alstom dat het in zijn eerste fiscale halfjaar (van april tot september) een negatieve cashflow van 1,8 à 1,9 miljard euro zal incasseren. De afwikkeling van oude contracten zadelt het bedrijf met verlies op, terwijl het werkkapitaal toeneemt. Alstom moest meer investeren om de capaciteit in de Bombardier-fabrieken op te krikken om vertragingen bij de leveringen te vermijden.

Op schema

Alstom probeerde de markt te sussen door te stellen dat de integratie van zijn Canadese sectorgenoot op schema zit. Op middellange termijn zou de omzet 5 procent per jaar moeten groeien. Tegen 2024-2025 moet de bedrijfswinstmarge aandikken van 5 tot 8 à 10 procent.

76,8 miljard bestellingen Het orderboekje van Alstom is aangedikt tot 76,8 miljard euro.

De bestellingen vorig kwartaal zijn een eerste aanwijzing voor de toekomstige groei. Het orderboekje dikte met 6,44 miljard euro aan tot 76,8 miljard. Alstom haalde enkele grote contracten binnen, onder meer voor Deense regionale treinen, Parijse voorstadstreinen, en een spoorwegproject in Mexico. Voor dat laatste project troefde Alstom zijn grote rivaal, het Spaanse CAF, af.