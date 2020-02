'Amazon Logistics is bedreiging voor Bpost'

De mogelijke komst van de Amerikaanse e-commercegigant zal het Belgische postbedrijf onder druk zetten, zegt het beurshuis Jefferies.

In een lijvig rapport over de Europese post- en pakjesaandelen verlaagt het beurshuis Jefferies de rating voor Bpost van 'houden' naar 'verkopen'. Het koersdoel zakt van 8 naar 7,50 euro.

Analist David Kerstens wijst op meerdere gevaren. Het eerste is de vele wissels aan de top. Na 13 jaar geeft CEO Koen Van Gerven op 26 februari de fakkel door aan Jean-Paul Van Avermaet, die van de beveiligingsfirma G4S komt.

Eind vorig jaar verliet ook Pierre Winand, de nummer één van het Amerikaanse filiaal Radial, het bedrijf omdat hij om familiale redenen wou terugkeren naar België. Maar ook de financieel directeur, de directeur Post & Retail en de directeur Pakjes en Logistiek Europa & Azië zijn relatief nieuw. 'Al die managementwissels zorgen voor onzekerheid', stelt Kerstens. 'Zeker in de Verenigde Staten, waar Winand het herstel van Radial in goede banen moest leiden.'

Kelderend brievenverkeer

Ten tweede ziet hij meer druk op de brievenpost. 'Voor 2019 gaan we uit van een volumedaling met 8 procent. In 2020 zien we die versnellen tot 11 procent', denkt de analist. 'De banken, de telecomoperatoren en de nutsbedrijven pushen klanten nog meer naar digitale facturen. Bovendien zien we bijkomende druk door de nieuwe postverdeling die in maart start.'

Elke bijkomende daling van het brievenverkeer met 1 procentpunt, holt de bedrijfswinst met 15 miljoen euro uit. David Kerstens Analist Jefferies

Bpost zal vanaf dan brieven pas drie dagen na verzending bezorgen. De postbodes zullen niet meer dagelijks in alle straten bussen. Alleen tegen extra betaling is een snellere bezorging mogelijk.

De postgroep wil daarmee besparen, maar het systeem invoeren zal dit jaar eerst 10 à 15 miljoen euro kosten, denkt Kerstens. 'Elke bijkomende daling van het brievenverkeer met 1 procentpunt holt de bedrijfswinst met 15 miljoen euro uit', waarschuwt hij. 'De prijsverhoging met 5,1 procent voor postzegels kan dat niet compenseren.'

Ook de groei van het pakjesverkeer is niet voldoende om het tij te keren. 'Met een stijging van 20 procent kan Bpost uitpakken met de grootste groei in de sector, maar het bedrijf vertrekt van een kleine basis', nuanceert Jefferies. Bpost heeft een marktaandeel van 15 procent in het Belgische pakjesvervoer. In de bedrijfsmarkt is dat 5 procent.

Amazon

Bovendien dreigt meer concurrentie. Kerstens denkt dat Amazon een eigen logistiek netwerk kan opzetten in Brussel en Antwerpen, waardoor het 32 procent van de Belgische bevolking zou bedienen. 'Amazon is de derde onlineretailer in België, na Bol.com en Coolblue. Die twee werken met PostNL. Belgische klanten die bij Amazon bestellen, moeten dat via Frankrijk of Duitsland doen, waarvoor Bpost de zogeheten 'laatste kilometer' naar de eindklant uitvoert.'

Met een eigen vervoersdienst in België zou Amazon zijn strategie in andere landen volgen, redeneert de analist. In Duitsland is Amazon Logistics sinds 2015 actief, en in oktober 2018 in de regio rond Wenen, zonder heel Oostenrijk te bedienen.

Hakken in het dividend

-30% Dividend Jefferies denkt dat Bpost zijn dividend over boekjaar 2020 met 30 procent zal verlagen.