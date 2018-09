Amazon doorbreekt kaap van 1.000 miljard dollar

De e-commercereus Amazon is het tweede bedrijf dat (even) meer waard is dan 1.000 miljard dollar. Eerder rondde Apple al die kaap.

Het aandeel tikte even een koers van $2050,2677 aan en had daarmee een beurswaarde van 1.000.000.000.000 dollar. Amazon is al lang aan een fenomenale beursrit bezig. Het trapte in mei 1997 zijn beurscarrière af tegen 1,5 dollar af. Daarmee legt het een jaarlijks rendement neer van 41 procent.

Vooral de jongste jaren gaat het hard, nu Amazon zijn dominantie in alle zowat alle sectoren van de retail in monsterwinsten begint te vertalen. Het is pas van het voorjaar van 2017 geleden dat Amazon de grens van 1.000 dollar in het vizier kreeg. De voorbije drie jaar ging de koers maal drie.