Amazon duwt Nasdaq in het rood

De beurzen noteren in het rood. Amazon krijgt een forse tik na teleurstellende resultaten. Ook Pinterest krijgt een zware klap na slechte cijfers.

De Amerikaanse beurzen staan in het rood, de industriegraadmeter Dow Jones zakt 0,3 procent. De Nasdaq moet zelfs 0,7 procent inleveren. De technologiebeurs wordt door het aandeel Amazon - dat stevig daalt na teleurstellende cijfers - lager getrokken.

Amazon

De teleurstelling bij Amazon zat in de kwartaalomzet. Die steeg wel met 27 procent naar 113,1 miljard dollar, maar analisten hadden op 115,2 miljard dollar omzet gerekend. 'Vorig jaar zaten door de coronapandemie veel consumenten thuis, waardoor vergelijken met het afgelopen kwartaal moeilijk was', zei financieel directeur Brian Olsavsky in een gesprek met verslaggevers.

Door de snelle vaccinatie in de VS en de versoepeling van de coronamaatregelen vinden consumenten weer de weg naar de fysieke winkels. Nieuwe winkelmethodes, zoals online bestellen en vervolgens de boodschappen ergens afhalen, concurreren met de snelle leveringen door Amazon. Ketens zoals Walmart en Target zijn tijdens de pandemie online sterkere concurrenten geworden. In Noord-Amerika, nog altijd de grootste markt voor Amazon, stegen de verkopen in het voorbije kwartaal 'maar' met 22 procent tegenover 43 procent vorig jaar.

Dat zaait wat twijfel bij beleggers die in Amazon een monopolist in wording zagen, want nu krijgt de onlinegigant ineens te maken met 'meer' concurrentie in plaats van minder.

Pinterest

De socialemediagroep Pinterest , een app waar gebruikers foto's met elkaar kunnen delen, krijgt een forse klap van 19 procent. Het bedrijf publiceerde teleurstellende cijfers over het tweede kwartaal. Het aantal maandelijkse actieve gebruikers zakte met 9 procent tot 454 miljoen. Dat was veel slechter dan de 487,1 miljoen gebruikers die de analisten hadden verwacht.