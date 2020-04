Amazon op recordhoogte

Amazon

Amazon staat in de schijnwerpers: de koers van het aandeel is door zijn intradayrecord van 2.185,96 dollar gebroken en noteert nu op 2.217,32 dollar. Amazon klimt dinsdag met 3,6 procent nadat het maandag met meer dan 6 procent hoger ging. De onlinereus profiteert flink van de grote hoeveelheid consumenten die door de coronacrisis online shoppen. Maandag zei het bedrijf nog dat het zo'n 75.000 extra werknemers wil aanwerven om de grote drukte in Noord-Amerika het hoofd te bieden.

J&J

'We are built for times like these', zegt CEO Alex Gorsky in het persbericht. 'We zetten een turbo op ons onderzoek, onze productieschaal en onze financiële slagkracht om het leidende vaccin tegen Covid-19 te ontwikkelen'.