Amazon plaagt Ahold Delhaize

Amazon wil tientallen winkels openen in Amerika en Hamon stijgt met 8 procent na minder desastreuze cijfers dan verwacht.

De rally van afgelopen vrijdag op de Amerikaanse beurs kreeg vervolg op de Aziatische beurzen. Met name in China ging het hard, de winsten liepen daar op tot bijna 3 procent. Deze week vergadert het Chinese Volkscongres. Beleggers verwachten dat de overheid met nieuwe stimuleringsmaatregelen zal komen. Zo zitten er extra belastingverlagingen en investeringen in infrastructuur in het vat.

De Europese beurzen nemen het stokje over, weliswaar met minder vaart. De Bel20 noteert rond 11u40 0,3 procent hoger. Beleggers kijken vooral naar de positieve ontwikkelingen over de handelsdeal tussen Amerika en China. Volgens bronnen dichtbij het dossier verlopen de gesprekken erg vlot, waarbij de VS de meeste invoertaksen zouden kunnen schrappen en Peking de intellectuele eigendomsrechten veel beter zal beschermen.

China zou ook een resem Amerikaanse producten minder belasten, waaronder auto's en landbouwproducten. De VS zouden de vorig jaar ingevoerde taksen van 200 miljard dollar schrappen. Dat was een eis van China om een handelsdeal te sluiten.

Meer concurrentie voor Ahold Delhaize

Ahold Delhaize zakt meer dan 2,5 procent. Beleggers zijn bang voor meer concurrentie in de Verenigde Staten, nadat The Wall Street Journal afgelopen weekend had bericht dat de onlinereus Amazon tientallen winkels met verse voeding wil openen in de VS. De Belgisch-Nederlandse supermarktketen realiseert meer dan de helft van zijn omzet in de States.

Al is het zuidoosten van de VS, waar de Ahold Delhaize het sterkst staat, niet meteen de eerste regio waarop Amazon mikt. Volgens de krant wil het internetbedrijf de eerste winkel openen in Los Angeles. Daarna moeten San Francisco, Seattle, Chicago, Philadelphia en Washington DC volgen. Amazon nam een paar jaar geleden de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods over.

De geplaagde koeltorenbouwer Hamon schiet 14 procent omhoog. Dit gebeurt nadat het bedrijf afgelopen vrijdag met cijfers kwam die minder desastreus waren dan verwacht. Zo boekte Hamon een positieve bedrijfswinst van 7,3 miljoen euro, terwijl het in 2017 nog een verlies leed van 9,2 miljoen. Goed nieuws kon het bedrijf wel gebruiken. In februari vorig jaar voerde het bedrijf nog een geflopte kapitaalsverhoging door, waarna de koers in elkaar klapte.



UBS knipt koersdoel Telenet

De analisten van UBS hebben zich nog eens gebogen over Telenet . Het resultaat is een zware daling van het koersdoel van 61 naar 45,30 euro. De Zwitserse bank spreekt zelf over 'significante' aanpassingen voor de prognoses van de telecomgroep. UBS zegt voorzichtiger te zijn dan Telenet over de omzet gezien de stijgende prijsconcurrentie in België.

UBS verwacht opnieuw een lichte omzetgroei vanaf 2020. De analisten behouden hun koopadvies door de sterke cashflowgeneratie van Telenet, die zicht geeft op een aantrekkelijk dividendrendement.

KBC Securities becommentarieerde de positieve onderzoeksresultaten die UCB presenteerde van een middel tegen psoriasis. Het beurshuis geeft aan te wachten op de uitkomst van de derde fase in het onderzoek naar het middel voor de huidziekte. Daarnaast kijken de analisten uit naar het besluit van de Amerikaanse FDA over haar onderzoek naar de Midazolam spray van de farmaceut tegen epilepsie. De aandelenanalisten herhalen het koopadvies voor UCB en houden het koersdoel op 84 euro. VGP werft 44 extra mensen aan

KBC Securities komt nog terug op de resultaten van VGP van eind vorige week, naar aanleiding van de conference call die de ontwikkelaar van logistieke projecten gaf. Het beurshuis is enthousiast. 'De logistieke vastgoedmarkt blijft gezond, en VGP is uitstekend gepositioneerd om van het sterke momentum in Centraal- en West-Europa te profiteren,' oordelen analisten Alexander Makar en Jan Opdecam.

Om de groei te volgen, werft VGP 44 extra personeeleden aan tot 220. KBC Securities denkt dat het bedrijf de komende jaren de winst per aandeel, de intrinsieke waarde en het dividend fors zal kunnen opdrijven. VGP ontwikkelt projecten die al op voorhand zijn verhuurd, en mikt op grote Europese steden met meer dan 100.000 inwoners. Theoretisch zijn dat 270 steden, terwijl VGP nu slechts 51 logistieke parken bezit.

VGP heeft zowel de nodige financiën als de grond om de expansie te versnellen. Het sloot 2018 af met 160 miljoen euro cash op de rekening. In maart volgt nog een verkoop die 190 miljoen in de kassa zal brengen, geld dat snel gerecycleerd wordt voor andere projecten. VGP kocht in 2018 ook 1,7 miljoen vierkante meter grond, en heeft een optie op nog eens 1,6 miljoen vierkante meter als daar de nodige vergunningen voor volgen.

Bobbejaanland

Niet alleen de Belgische holding GBL is fan van Parques Reunidos, de Spaanse pretparkengroep die ook Bobbejaanland in Lichtaart uitbaat. De Spaanse beursgenoteerde holding Alba van de familie March heeft haar belang in Parques Reunidos uitgebreid met 1,42 procent tot 21,43 procent.

Daarmee is niet langer GBL, maar Alba de grootste aandeelhouder. GBL bezit 21,19 procent van Parques Reunidos.

De Spaanse uitbater van pret-, dieren- en waterparken verloor sinds vorige zomer 29 procent van zijn beurswaarde. Vorig jaar was een tegenvallend pretparkenjaar wegens de hete zomer in Europa. Parques Reunidos zei eind vorige week dat het werkt aan een nieuw strategisch plan. Dat moet de schulden verlagen, en opnieuw focussen op de 'basis': investeringen in de parken die weer meer bezoekers moeten lokken. In Bobbejaanland komt er na lange tijd van chronische onderinvesteringen weer een grote attractie bij: in een nieuwe themazone van 3.000 vierkante meter komt een 'triple launch achtbaan' van 33 meter hoog.

Bank Degroof Petercam verlaagt de rating voor de holding Bois Sauvage van 'opbouwen' naar 'bijhouden' na de publicatie van de jaarresultaten vrijdagavond. 'De intrinsieke waarde van de holding daalde met 7,4 procent naar 403 euro per aandeel. De koers noteert daar amper 3,5 procent onder, wat veel minder is dan de gemiddelde historische korting van ongeveer een kwart', stelt analiste Nathalie De Bruyne.