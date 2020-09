Amazon vloert Peloton

Wall Street trappelt ter plaatse. Amazon komt met een digifiets die veel goedkoper is dan die van Peloton. GameStop schiet omhoog na nieuwe plannen.

De brede Amerikaanse index S&P500 probeert de vierdaagse verliesreeks te verbreken en lijkt daar vooralsnog in te slagen. De index gaat rond 16u45 0,2 procent hoger. Daarmee lijken beleggers zich iets minder druk te maken om de FinCen Files, waaruit blijkt dat een groot aantal banken klanten hielp met geld wit te wassen, wat af te nemen. Ook de eerdere bezorgdheden over de oplopende coronabesmettingen en de dreiging van strengere maatregelen in Europa lijken wat af te zwakken.

Peloton

Het internetfitnessbedrijf Peloton viel initieel met een verlies van 5 procent van zijn fietsapparaat maar herstelde daarna wat tot -3,2 procent. De koersdaling komt nadat concurrent Echelon een deal met de e-commercereus Amazon heeft gesloten om een vergelijkbare technofiets te maken tegen een fractie van de kosten. Volgens Echelon gaat de zogenaamde Prime Bike, het eerste geconnecteerde fitnessproduct van Amazon, honderden live- en opgenomen fitnesslessen geven bij zijn nieuwe digifiets.

De prijs van de fiets van Amazon is 500 euro. Dat is veel minder dan de goedkoopste fitnessfiets van Peloton, de Bike+, die 2.495 dollar kost. Met de komst van een fiets die vijf keer goedkoper is, lijkt het begrijpelijk dat beleggers even slikken.

Peloton heeft de afgelopen zes maanden een mooie beursrit achter de rug, waarbij het ruim 260 procent is gestegen. Door de strengere coronamaatregelen en door de vrees om besmet te raken met het virus gaan minder mensen naar de fysieke fitness. En dus kiezen steeds meer mensen voor de onlinefitnessmogelijkheden van Peloton, zodat ze vanuit hun eigen huis kunnen sporten.

Het bedrijf meldde eerder dat het zijn gebruikersbasis, die een fiets van Peloton heeft, zag verdubbelen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar tot meer dan 1,1 miljoen gebruikers. Voor het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar verwacht Peloton dat de omzet zal verdriedubbelen tot 720 tot 730 miljoen dollar.

Gamestop

GameStop gaat fors hoger: het aandeel wint meer dan 20 procent. Dat komt omdat ondernemer Ryan Cohen, die recent een belang van 10 procent nam in de verkoper van videogames, zegt dat het bedrijf een rivaal kan worden van de internetreus Amazon.

De investeerder heeft gepraat met het management over mogelijke veranderingen die de onderneming kan doorvoeren. Zijn eigen bedrijf, RC Ventures, zal Gamestop helpen om 'de beste resultaten te leveren aan de aandeelhouders'. Hij wil vooral de onlinebusiness veranderen door het aanbod van producten stevig te verbreden en door sneller aan de klanten te leveren. Daarnaast wil hij de klantenservice verbeteren en moet het bedrijf een infrastructuur bouwen die duizenden diensten en spullen kan opleveren.

Een voorbeeld van een extra dienst is volgens hem om klanten tweedehands spellen ook online te laten verkopen en kopen. Nu kan dat alleen nog in de fysieke winkels. Voorts wil hij dat het bedrijf meer abonnementen gaat verkopen voor het streamen van games.

Gamestop heeft de afgelopen jaren veel moeite gehad om zich aan de nieuwe onlinerealiteit aan te passen. Het bedrijf heeft nog steeds teveel de focus op zijn fysieke winkels, waarvan er al ruim 5.1000 moesten sluiten in tien landen. In de afgelopen vijf jaar is het aandeel meer dan 75 procent gedaald.

Tesla

Tesla verliest bijna 7 procent in de aanloop naar Battery Day. Op dat event maakt topman Elon Musk de nieuwigheden van de elektrische autobouwer bekend rond batterijtechnologie. Het aandeel was naar aanloop van het drukgevolgde event stevig opgelopen.

Musk waarschuwde dat de onthullingen die het bedrijf zal doen de komende twee jaar niet op grote schaal geproduceerd zullen kunnen worden.