Amazon voorspelt lagere winst door corona-uitgaven

'Onder normale omstandigheden zouden we meer winst maken. Maar dit zijn geen normale omstandigheden', zegt CEO Jeff Bezos.

Amazon presenteerde donderdagavond zijn kwartaalcijfers. De omzet ging 26 procent hoger tot 75,5 miljard dollar, tegenover een marktverwachting van 73,7 miljard. De winst per aandeel van 5,01 dollar was lager dan de analistenverwachting van 6,27 dollar. De winst zal er in het tweede kwartaal niet op beteren volgens het bedrijf. Mogelijk zal de internetreus zelfs een verlies optekenen.

Corona

Dat komt door hogere corona-uitgaven. 'Onder normale omstandigheden zouden we in het tweede kwartaal 4 miljard dollar aan operationele winst draaien', meldt Bezos. 'Maar dit zijn geen normale omstandigheden. We verwachten dat het geheel van dat bedrag, en mogelijk zelfs meer, besteed zal worden aan corona-gerelateerde uitgaven. Die zijn nodig om onze producten bij de klanten te krijgen en om onze werknemers veilig te kunnen laten werken.' Amazon wil daarnaast de lonen van werknemers verhogen en gaat zorgen voor 'minder efficiƫnte processen' die meer rekening houden met social distancing.

De groep reageert met deze maatregelen duidelijk op de hevige kritiek die het kreeg in de laatste weken. Magazijnmedewerkers klaagden over de onveilige condities waaronder zij moesten werken en over de magere verloning die hun essentiƫle werk opbracht.

Het bedrijf voorziet dat de operationele winst zal uitkomen tussen een verlies van 1,5 miljard en een winst van 1,5 miljard.

Clouddivisie

Wat verder opvalt is dat de omzet van Amazon Web Services (AWS), de clouddienst van het bedrijf, voor het eerst boven de 10 miljard dollar uitkwam. De coronacrisis zorgt ervoor dat veel werkplaatsen gesloten zijn, zodat veel mensen vanuit huis werken. Daarvoor is rekenkracht nodig en die levert AWS.