Amazon wordt lid van club van 1.000 miljard

Amazon overtrof deze week net als Apple de resultatenverwachtingen, waardoor de club van 1.000 miljard dollar beurswaarde nu vier leden telt in de VS. Wijst dat op hun marktmacht?

‘De grote Duitse bedrijven hebben niet dezelfde marktmacht als Apple .’ Dat tweette professor economie Jan Eeckhout (Universitat Pompeu Fabra) deze week in reactie op de vaststelling dat Apples beurswaarde nu groter is dan die van de 30 grootste Duitse bedrijven samen. Zijn punt: Apple profiteert van monopoliewinsten die zijn waardering stuwen, terwijl Duitse bedrijven opereren in een concurrentiële markt met lagere winstmarges.

Intussen is ook de e-commercereus Amazon goed op weg het Duitse bedrijfskruim in de schaduw te stellen. Beter dan verwachte kwartaalcijfers stuwden Amazon vrijdag vlot boven de 1.000 miljard dollar beurswaarde. Daardoor telt de club van 1.000 miljard nu vier leden in de VS, met ook Apple, Microsoft en Google-moeder Alphabet . Het is de eerste keer dat ze alle vier tegelijk meer dan 1.000 miljard dollar waard zijn.

Verwachtingen overtroffen

Met een waardering die al stevig was voor ze hun kwartaalresultaten presenteerden, konden Amazon en Apple zich deze week geen misstap veroorloven. Dat gebeurde ook niet. Amazon overtrof op alle vlakken de verwachtingen, met een nettowinst die jaar-op-jaar 10 procent hoger ging tot 3,3 miljard dollar. De zware investeringen om meer thuisleveringen op één dag mogelijk te maken sneden minder dan verwacht in de winstmarge.

Bij Apple waren de kwartaalomzet en -winst nooit hoger, met dank aan sterke iPhone-verkopen. Het heeft nu de 1.500 miljard in zicht, de volgende mythische grens. De aanhoudende inkoop van eigen aandelen moet steun bieden, stellen analisten. Ook al kan Apple vandaag minder aandelen kopen met dezelfde cash dan een jaar geleden. Toen noteerde het aandeel tegen 12 keer de verwachte winst, vandaag is dat al 24 keer. Microsoft ging eveneens vlot boven de resultatenlat en heeft Apple in het vizier.

Hoge winstmarges

Volgens Eeckhout, die onderzoek doet naar de marktmacht van bedrijven, past Apple perfect in het plaatje. ‘Een groot deel van zijn winst dankt Apple aan zijn marktmacht, wat het vertaalt in hoge winstmarges. De waardering weerspiegelt dat aandeelhouders ook in de toekomst hoge winsten verwachten.’

‘Bij andere Big Tech-bedrijven, zoals Amazon, zie je hetzelfde fenomeen’, vervolgt hij. ‘Waarmee ik niet zeg dat ze geen productiviteitswinst genereren. Maar ze zijn zo productief dat ze hun positie kunnen misbruiken om grote marges te claimen. Overigens zouden Duitse bedrijven ook meer waard worden als je hen zou toelaten te fuseren.’

Tik voor Facebook

Facebook krijgt evenzeer het verwijt zich als een monopolist te gedragen, al kon het socialemediabedrijf dat deze week niet omzetten in een nieuwe recordkoers. Het aandeel kreeg een tik nadat beleggers een omzetgroei van 25 procent te min bevonden hadden. Het was de laagste kwartaalgroei sinds Facebook ruim zeven jaar geleden naar de beurs trok, waardoor hier en daar de vrees ontstaat dat het bedrijf stilaan de mature fase bereikt.