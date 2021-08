Amerikaans consumentenvertrouwen neemt forse duik

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan, nam in augustus een duik tot 70,2 punten. Dat is het laagste niveau sinds december 2011.

Waar die onrust vandaan komt? Van één woord: delta. Want met die razendsnel oprukkende variant van het coronavirus beginnen Amerikanen zich toch zorgen te maken over de economie. Niet vreemd, want eerder steeg het vertrouwen juist flink door het uitzicht op het einde van de pandemie en juist die droom lijkt lekgeprikt.

De beurs reageert niet heftig op het cijfer, want de graadmeters in New York staan nog altijd nipt in de plus. Maar op de obligatiemarkt zien we wel een impact van de pessimistische consument. De Amerikaanse tienjaarsrente zakt met 5 basispunten tot 1,31 procent.