Amerikaans e-sportplatform mikt met beursgang op miljardenwaardering

Skillz, een Amerikaans platform dat naar eigen zeggen informatie over e-sporttoernooien verzamelt, wil naar de beurs. Het bedrijf hoopt een beurswaarde van 3,5 miljard dollar aan te tikken.

Dit najaar hoopt Skillz een notering te realiseren aan de New York Stock Exchange. Daar wil het bedrijf met een omgekeerde beursgang vers kapitaal ophalen bij investeerders. Een aantal van hen heeft al toegezegd. De waardering van 3,5 miljard dollar is gebaseerd op 6,3 keer de verwachte omzet in 2023.

Online hartenjagen

Skillz biedt een platform aan voor alle mobiele games op iOS of Android. Daarmee kunnen vrienden of onbekenden tegen elkaar spelen voor echt geld, prijzen of punten.

Het bedrijf profileert zich ook als een e-sportsplatform. Maar volgens Steven Leunens, de oprichter van het e-sportsagentschap META, is het vooral gericht op simpele onlinespellen, zoals hartenjagen. 'E-sports is tien keer complexer. Met miljoenen prijzengeld, broadcasting, toernooien en verschillende teams is de beleefwereld volledig anders.'

Desalniettemin zijn de verwachtingen hooggespannen. De betrokken partijen zien een groot voordeel in een omgekeerde beursgang: geen hoge commissie aan zakenbanken of marketingkosten, en ook geen prijzige prospectus.

Omgekeerde beursgang

Een voorbeeld van zo'n beursgang dicht bij huis is het Nederlandse Dutch Star Companies, opgezet door onder meer de voormalige Delta Lloyd-topman Niek Hoek. Dat bedrijf toog begin 2018 zonder bedrijf naar de Amsterdamse beurs. Na een zoektocht van ruim anderhalf jaar vulde CM.com het beursfonds op.

Het techbedrijf uit Breda, dat onder meer grootschalige sms-verzendingen verwerkt en betaalverkeer regelt voor klanten zoals de Formule 1 Grand Prix op Zandvoort, wist zich te verzekeren van 80 miljoen euro.

Ook de beursgang van Nikola gebeurde op die manier. De Amerikaanse producent van waterstoftrucks haalde afgelopen juni 12 miljard dollar op.

E-sports

Skillz hoopt met de beursgang een derde van dat bedrag waard te worden. Een forse waardering, vindt analist Stan Westerterp van Bond Capital Partners. 'Maar je ziet dat deze tak van gaming steeds meer tractie krijgt bij beleggers.' Hij noemt het streamingplatform Twitch, een onderdeel van de techgigant Amazon, als voorbeeld.