Amerikaans overnamebod op Emakina

De notering van Emakina op Euronext Brussel werd op 4 augustus opgeschort nadat de koers was verdubbeld . De schorsing gebeurde op vraag van Emakina zelf en in afwachting van een persbericht.

Nu weten we wat er aan de hand is: de beursgenoteerde Amerikaanse onderneming EPAM Systems uit Wilmington, Delaware brengt een overnamebod uit. EPAM Systems biedt 29,66 euro per aandeel op alle aandelen Emakina die het nog niet in handen heeft.