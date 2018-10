Amerikaanse banken helpen beurssentiment te keren

Het resultatenseizoen in New York begon met enkele degelijke kwartaalrapporten van de grootbanken Citibank, JP Morgan en de retailbank Wells Fargo. Vooral die eerste kwamen met duidelijk betere cijfers dan stond ingevuld in de prognoses van aandelenanalisten.

Amerikaanse grootbanken

Omdat de rentes in de VS in de lift zitten, is de groei van de spaardeposito's een steeds belangrijker cijfer in de resultaten van de consumentenbank. De rentevergoeding die Wells Fargo in het derde kwartaal betaalde aan spaarders lag 0,66 procent hoger dan in dezelfde periode van een jaar geleden.