Amerikaanse banken leggen sterke kwartaalcijfers voor

De beste in de rij is Goldman Sachs. De zakenbank rapporteerde een recordwinst van 6,84 miljard dollar. Het rendement op het eigen vermogen belandde op 31 procent, het hoogste peil sinds 2009. Met dank aan de traders, die met een inkomstengroei van 47 procent het sterkste resultaat neerzetten in meer dan een decennium. De dealmakers deden het met een groei van 73 procent in de commissie-inkomsten nog beter door de boomende markt voor beursgangen en spacs (blancochequebedrijven). De werknemers krijgen hun deel: CEO David Solomon zet meer dan 6 miljard dollar opzij voor extra beloningen bovenop de salarissen, een toename van 87 procent. Hij prees de inzet van de vele jongeren in zijn bedrijf, nadat hij eerder felle kritiek had gekregen wegens het hoge werkritme voor nieuwkomers. Het aandeel trok na de opening bijna 3 procent hoger.