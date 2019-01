Amerikaanse beurzen in de plus

De beleggers op de Amerikaanse beurzen zijn positief gestemd. Er waren enkele bemoedigende bedrijfsresultaten.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger van start gegaan. De Dow Jones stond omstreeks 16.20 op een winst van 1 procent, de S&P 500 steeg rond datzelfde tijdstip met 0,8 procent en de Nasdaq met 0,9 procent.

Hiermee lijken beleggers de zorgen over een wereldwijde groeivertraging even te vergeten. De beurzen lijken vooral te kijken naar de beter dan verwachte cijfers over het vierde kwartaal van 2018 die enkele bedrijven hebben gepubliceerd. Daarnaast is er volgens sommige bronnen positief nieuws over een mogelijke heropening van de Amerikaanse overheid.

Donderdagavond kwam Starbucks met resultaten. De verkopen in de bestaande winkels van de koffieketen stegen met 1 procent in het laatste kwartaal van 2018. Deze toename was sterker dan verwacht. Het aandeel gaat flink hoger.

Intel stelt teleur

Intel publiceerde donderdagavond teleurstellende cijfers nabeurs. De omzet in het vierde kwartaal was gelijk aan 18,7 miljard dollar, terwijl analisten rekenden op 19,1 miljard. Winstmatig deed de chipmaker het beter dan verwacht, de winst per aandeel was 1,28 dollar waar er 1,22 dollar werd verwacht.

Beleggers zijn vooral ontgoocheld over de vooruitzichten. Intel voorspelt voor 2019 een omzet van ongeveer 71,5 miljard dollar, terwijl analisten tot dusver op 73 miljard rekenden. Intel verwees naar een lagere vraag van grote cloudcomputing-klanten, een slappere Chinese markt en geopolitieke zorgen.

Winstalarm

Colgate-Palmolive kwam met een winstwaarschuwing. De Amerikaanse producent van tandpasta en zeep voorspelde verrassend een winstdaling voor 2019. Daarvoor werden twee redenen aangehaald: duurdere grondstoffen en een sterkere dollar.