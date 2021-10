Amerikaanse beurzen sluiten op record

Een solide start van het resultatenseizoen heeft de bezorgdheid over de inflatie helpen wegnemen. Onder meer American Airlines en HP , dat zijn dividend optrekt, vielen boven de analistenlat. 'We bevinden ons in een periode waarin we eindelijk, zo lijkt het, gaan verschuiven van markten die worden aangedreven door monetair beleid naar markten die worden aangedreven door fundamentals', zegt Liz Young, hoofdstratege bij SoFi aan Bloomberg. Sterke economische rapporten op donderdag versterkten het sentiment. Het laatste rapport over werkloosheidsaanvragen daalde onverwacht tot het laagste niveau sinds maart 2020. De verkoop van Amerikaanse huizen stegen in september ook met het meeste in een jaar.