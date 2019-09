Amerikaanse centrale bank moet ingrijpen bij plotse rentestijging

De rente voor heel kortlopende leningen, zogenaamde repo's, explodeerde vandaag. De Amerikaanse centrale bank (Fed) greep in door 53,2 miljard in het financiële systeem te pompen.

Volgens de leverancier van marktdata Refinitiv piekte de reporente in Amerika vanmiddag op 10 procent. Via repo's kunnen bedrijven of banken geld lenen tegen hele korte looptijden door bepaalde activa, zoals staatsobligaties, tijdelijk te verkopen. Het financiële instrument is een onmisbaar smeermiddel voor het Amerikaanse financiële systeem.