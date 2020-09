Amerikaanse dataspecialist Snowflake verdubbelt bij beursdebuut

Dataspecialist Snowflake vliegt hoger bij zijn beursdebuut in New York. De onverwachte ruggesteun van superbelegger Warren Buffett zorgt voor een gouden randje.

Een revolutie in databeheer is wat Snowflake voorspiegelt. Het bedrijf maakt bliksemsnelle en precieze data-analyse mogelijk zonder dat daar gigantische rekenkracht of opslagruimte voor nodig is. Een premisse die beleggers 33 miljard dollar waard vinden. Snowflake (Ticker SNOW) verdubbelde bij zijn beursintroductie woensdag op Nasdaq. Maandag werd de prijsvork nog verhoogd van 75 – 85 naar 100-110 dollar, maar ook dat bleek te bescheiden. De introductieprijs werd uiteindelijk op 120 dollar geprikt, een hoge lat waar Snowflake nu vlot overspringt.

Snowflake, geleid door de Nederlandse Amerikaan Frank Slootman, brengt 28 miljoen nieuwe aandelen uit. Daarmee haalt het bedrijf 3,8 miljard dollar op en tekent het voor de grootste beursgang dit jaar in de Verenigde Staten na farmafinancier Royalty Pharma en Spac, een nieuw investeringsvehikel van hefboomfondsmanager Bill Ackman.

Buffett

Het debuut van Snowflake is één van de drukst gevolgde financiële events dit jaar. De verrassende instap van Warren Buffett wakkerde de beleggersappetijt fors aan. De techschuwe superbelegger maakte vorige week bekend dat zijn investeringsfonds Berkshire Hathaway bij de beursgang voor 570 miljoen dollar intekent op Snowflake. Ook bedijfssoftwaregroep Salesforce tekent voor 250 miljoen dollar in op de nieuwe aandelen. Salesforce tekende in februari al in op Snowflake bij een private kapitaalronde. Een beslissing die het bedrijf zich nog niet heeft beklaagd. Snowflake werd toen op 12 miljard gewaardeerd en is nu, amper 6 maand later, het driedubbele waard.

Beleggers zijn aangetrokken door de snelle groei van het bedrijf. Snowflake kon zijn omzet vorig jaar met 174 procent doen aandikken naar 242 miljoen euro. Om zijn snelle groei te financieren moet het bedrijf hoge kosten maken. Het sloot vorig jaar de boeken met een nettoverlies van 349 miljoen euro.

Run op techaandelen

Sinds de coronacrisis is er een ware run op technologie-aandelen, omdat beleggers deze bedrijven zien als coronaproof. Waar ondernemingen in oude economie lijden onder de pandemie en hun omzetten stevig zien dalen door wegblijvende winkelklanten, spinnen techbedrijven garen bij het virus. Het zijn namelijk de techspelers die de nieuwe economie, die van de e-commerce en het massale thuiswerken, draaiende houdt.

Daarnaast speelt ook de lage rente een rol. Die zorgt ervoor dat de huidige waarde van toekomstige winsten veel hoger gewaardeerd wordt dan in een klimaat van hoge rentes. Dat is gunstig voor technologiebedrijven, omdat het leeuwendeel van de winsten van technologie-ondernemingen in de toekomst ligt door hun hoge groeiprofiel. Dat leidt ertoe dat deze ondernemingen in de waarderingsmodellen van analisten en andere beleggers steeds meer waard worden.