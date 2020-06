Amerikaanse economie verbluft met sterke jobcreatie

Het aantal nieuwe banen in de VS is hoger dan verwacht.

Het cijfer laat zien dat de economie van de VS veel sneller dan verwacht heropent. De beurzen gaan hoger op het nieuws.

Economen dachten dat de werkloosheidsgraad in de VS op 19 procent zou uitkomen, waarmee dus een vijfde van de beroepsbevolking werkloos thuis zou zitten, maar dat blijkt allemaal helemaal omgekeerd te zijn. De werkloosheidsgraad is juist gedaald ten opzichte van een maand eerder! Want in mei was 13,3 procent van de Amerikanen werkloos ten opzichte van 14,7 procent een maand eerder. Dat blijkt allemaal uit het banenrapport dat het Amerikaanse ministerie van Arbeid net naar buiten brengt.

Er werden 2,51 miljoen banen gecreëerd in de mei, terwijl economen op een banenverlies van 7,5 miljoen hadden gerekend. De banenwinst komt nadat er in de maand daarvoor 20,7 miljoen banen verloren gingen, het grootste banenverlies sinds 1939. Geen enkele econoom die voor de publicatie van het cijfer door het persbureau Bloomberg werd ondervraagd had een stijging van de werkgelegenheid verwacht.

Vakantiesector

Het is verder opvallend dat het aantal banen het sterkst steeg in sectoren waar menselijk contact belangrijk is. Zo nam het aantal banen flink toe in de reissector en bij restaurants en hotels. Het aantal overheidsbanen daalde dan juist weer stevig.

Het cijfer laat zien dat de Amerikaanse economie veel sneller dan verwacht heropent. Door de coronacrisis zagen veel staten in de VS zich genoodzaakt heftige quarantainemaatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. De laatste weken zijn deze maatregelen steeds verder teruggedraaid, terwijl het aantal nieuwe besmettingen niet sterk lijkt op te lopen. En dat is dus goed nieuws voor met name bedrijven die moesten sluiten omdat ze veel contact met hun klanten hadden.

Nuance

Er valt wel het een en ander af te dingen op het jobrapport. Zo is 40 procent van de groei in de werkgelegenheid te danken aan een toename in parttime banen. Ook op de werkloosheidsgraad van 13,3 procent moet wellicht met een korreltje zout genomen worden. 'De enquête die we hielden onder huishoudens had maar een response van 67 procent, 15 procentpunten lager dan in de maanden voor de pandemie', zegt het ministerie van Arbeid in het rapport. Daarnaast werden mensen die zeiden dat ze wel werk hadden maar toch thuis zaten niet meegeteld als werklozen, terwijl dit normaal wel gebeurt. 'We onderzoeken waar deze metingsfout vandaan komt.'