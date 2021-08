Amerikaanse gamingaandelen krijgen tik

De Amerikaanse beurzen bewegen sinds de opening tussen winst en verlies. Rond 17.00 uur gaat de Dow Jones 0,2 procent hoger. Beleggers wegen de op stoom komende vaccinatiegraad in de VS - inmiddels 70 procent - af tegen de oplopende besmettingen door de deltavariant.

Gamingaandelen krijgen tik

De Chinese aanval op de gamingsector heeft nu ook effect op de Amerikaanse gameaandelen. Activision Blizzard zakt ruim 4 procent, Electronic Arts (EA) levert 3,5 procent in en Take-Two dendert zelfs 9 procent lager. Ook voor gamemakers is de Chinese markt voor computerspelletjes van groot belang: die markt zal dit jaar naar schatting een omvang van 55 miljard dollar bereiken.

De afgelopen weken zien we bijna elke dag nieuwe regels opduiken voor bepaalde sectoren in de Volksrepubliek (zie video).

Take-Two kwam daarnaast met sterker dan verwachte cijfers over het tweede kwartaal. De winst per aandeel bedroeg 0,90 dollar en de omzet kwam uit op 813 miljoen dollar. Dat met name dit aandeel zwaar geraakt wordt, mag geen totale verrassing zijn. Het spel NBA 2K Online is het best verkochte onlinesportspel in China met 54 miljoen gebruikers.