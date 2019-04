Amerikaanse industrie geeft Wall Street vleugels

Het gaat goed met de industriële activiteit in de VS en China.

Amerikaanse beleggers reageren maandag enthousiast op cijfers van de Amerikaanse industrie. De ISM, de belangrijkste voorlopende indicator voor de industriële activiteit in de VS, kwam in de maand maart uit op 55,3. Economen rekenden op een cijfer van 54,5, waarmee het cijfer beter is dan verwacht.

Eerder wist China met mooie cijfers te verassen. De Purchasing Managers' Index (PMI) voor de Chinese industrie kwam uit op 50 in maart. Dit betekent dat de industriële activiteit daar niet langer meer krimpt, maar heel nipt weer wat groeit. In februari kromp deze activiteit nog. De verbetering kwam onverwacht en kan worden toegeschreven aan de Chinese regering. Deze stimuleerde de economie door infrastructuurprojecten op poten te zetten in het land.

Naast het optimistische industriecijfers, zijn ook de handelsbesprekingen tussen de VS en China een reden voor optimisme. Zo lijken de gesprekken inmiddels in de beslissende fase te zijn beland. Liu He, de vicepremier van China, reist deze week af naar Washington.

