Amerikaanse rally pauzeert

Beleggers wachten dan maar op cijfers die de koersen wel overtuigend een richting in kunnen duwen. De Amerikaanse inflatiecijfers bijvoorbeeld die dinsdag op hun bord belanden. Die cijfers zullen aangeven in welke mate de loonstijgingen in de VS doorsijpelen in de productieprijzen. Dat geeft op zijn beurt aanwijzingen over het toekomstige beleid van de Amerikaanse centrale bank en of die dit jaar drie dan wel vier keer de rente zal optrekken.