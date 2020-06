Amerikaanse techbeurs Nasdaq breekt door 10.000 punten

De Amerikaanse technologiebeurs gaat door een historische kaap na een remonte van 46 procent sinds de bodem van maart.

De Nasdaq Composite ging in 1971 van start op 100 punten, en noteert 49 jaar later 100 keer hoger. Wie er bij het begin bij was, realiseerde een rendement boven 9.000 procent, of een jaarrendement van 9,5 procent.

Op een langetermijngrafiek zien we twee hausses. In de jaren 90 was er de internetzeepbel. Beleggers smeten zich op alles wat met het internet te maken had, ook op verlieslatende bedrijven die niets bewezen hadden. Met waarderingen had dat weinig te maken. Toen de Nasdaq Composite in maart 2000 boven 5.000 punten schoot, noteerden de aandelen tegen gemiddeld 175 keer hun winst. 'Elke vergelijking tussen de hausse vandaag met die van de jaren 90, is misplaatst', zegt Stijn Plessers, de technologie-analist van KBC Asset Management. Volgens Bloomberg noteren Nasdaq-aandelen vandaag tegen 40 keer de verwachte winst van 2020.

Fantastisch koopmoment

Het doorprikken van de Nasdaq-zeepbel in 2000 deed de index in 2,5 jaar 80 procent imploderen tot ongeveer 1.100 punten in oktober 2002. Dat bleek achteraf een fantastisch koopmoment, met een vernegenvoudiging van de index in 18 jaar, of een jaarlijks rendement van 13,5 procent. Op dat moment was nog geen sprake van Google/Alphabet en Facebook , vandaag twee reuzen die een steeds groter deel van de advertentiekoek inpalmen. De zoekmachine trok in 2004 naar de beurs, het sociale netwerk in 2012.

Schermvullende weergave Waardering vijf Nasdaq-kleppers. ©Mediafin

Het zijn echter de overlevers van de dotcombubble die de grootste beurswaarde hebben, tussen 1.300 en 1.500 miljard dollar: Apple , Microsoft en Amazon . Het zijn de grootste bedrijven ter wereld en ze spelen haasje over voor de status van allergrootste.

Vandaag maken deze vijf liefst 38 procent uit van de Nasdaq Composite, een index die uit 2.500 aandelen bestaat. De vijf flirten elk met hun hoogste peil ooit, na koersstijgingen sinds begin dit jaar tussen 8 procent (Alphabet) en 37 procent (Amazon). De index zelf noteert 10 procent hoger sinds Nieuwjaar.

Terwijl de meeste beurzen nog zwaar gebukt gaan onder de coronacrisis - de Bel20 bengelt 17 procent onder de februaripiek - zijn deze bedrijven duidelijke winnaars. 'Er spelen drie dingen', zegt Plessers. 'Ten eerste gaat dit over bedrijven met een sterke balans. Covid-19 heeft de markt allergisch gemaakt voor schulden.'

'Ten tweede gaat het om groeibedrijven en om de verwachte kasstromen in de toekomst. Covid-19 heeft de rente onder druk gezet waardoor de toekomstige cashflows meer waard zijn, in geld van vandaag', vervolgt Plessers. 'Last but not least, heeft Covid-19 een turbo gezet op een aantal trends.' Microsoft-topman Satya Nadella zei het onlangs zelf: ‘In twee maanden heeft een digitale transformatie plaatsgevonden die normaal twee jaar kost.'

Thuiswerk

De transformatie vindt plaats in alle facetten van het leven. Zo is er de opmars van thuiswerk als gevolg van de quarantainemaatregelen. Microsoft, Alphabet en Amazon hebben e-cloudafdelingen, die werken vanop afstand mogelijk maken. Amazon profiteert van het boomende online shoppen, Netflix van het massale thuiskijken. De thuisblijvers zochten ook verstrooiing in gaming (goed voor bedrijven als Activision Blizzard ) en als ze naar buiten gingen betaalden ze veilig digitaal (goed voor bedrijven als Paypal ).

Een van de grootste winnaars van de coronacrisis is Zoom Video , de app die wereldwijd wordt gebruikt door werknemers, studenten en leerlingen om vlot met elkaar te communiceren. Zoom Video was begin dit jaar 19 miljard dollar waard, vandaag 58 miljard dollar. 'Zoom heeft in enkele maanden honderden miljoenen gebruikers zonder enige moeite binnengekregen met 0 dollar reclamebudget, want Zoom ging gewoon viraal’, zegt David Older, de techspecialist bij Carmignac.

Waardering

Analisten zien nog potentieel. Het gemiddelde koersdoel ligt voor de 'grote vijf' hoger dan de huidige beurskoers. De 'grote vijf' noteren tegen gemiddeld 33 keer de verwachte winst van 2020. De koers/winst-verhouding voor 2021 ligt doorgaans lager want bij dit quintet wordt - corona of geen corona - op winstgroei gerekend. Amazon is de uitzondering met een koers/winst boven 100, maar van CEO Jef Bezos is geweten dat hij voorrang geeft aan investeren boven winst. Dat heeft hem geen windeieren gelegd.