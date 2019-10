Amerikanen handelen gratis op de beurs

Vanaf vandaag kunnen klanten van de Amerikaanse broker Charles Schwab gratis aandelen aan- en verkopen.

We hebben het misschien niet altijd door, maar tegenwoordig is steeds meer gratis. Waar je vroeger nog voor je sms'jes moest betalen, stuur je nu gewoon een kosteloos bericht via berichtendiensten als WhatsApp of Facebook Messenger. Hetzelfde geldt voor bellen en het lezen van zuiver nieuws.

Het jongste slachtoffer van koning gratis blijkt de aandelenmakelaar te zijn. Vanaf vandaag kunnen klanten van de grootste online broker in Amerika, Charles Schwab , voor niets handelen in aandelen, trackers en opties op de Amerikaanse en Canadese beurzen. Tot nu toe moesten ze een vergoeding van 4,95 dollar (4,10 euro) per transactie betalen.

Het bedrijf speelt in op een trend in het beleggingslandschap van steeds lagere kosten voor transacties. De aanstichter van de hype is het niet-beursgenoteerde Robinhood. Die onlinebroker bood als eerste kostenvrije handel aan. 'We zagen eerder dat veel ondernemingen in andere sectoren veel te laat reageerden op nieuwe toetreders. In die val wilden wij niet trappen. Het leek ons onontkoombaar dat de commissies naar nul gingen, dus waarom zouden we dan nog wachten?', zegt de financiële topman van Schwab, Peter Crawford.

Kort na de bekendmaking van het nieuwe beleid van Charles Schwab gingen ook andere onlinemakelaars overstag. Rivalen als TD Ameritrade en E*Trade kondigden vorige week aan de transactiekosten naar nul te knippen.

Tuimeling

De plotse prijsdaling neemt een flinke hap uit het verdienmodel van de brokers. TD Ameritrade haalt een kwart van zijn omzet uit handel, E*Trade een vijfde. Schwab zit relatief veilig, de financiële speler leunt vooral op zijn klassieke bankactiviteiten en is voor zijn omzet maar voor 7 procent afhankelijk van commissie-inkomsten.

Sinds de aankondiging van de grootste makelaar in Amerika staan de brokeraandelen flink lager. TD Ameritrade kelderde 27 procent, E*Trade verloor 17 procent en Charles Schwab donderde 15 procent lager. Bij de drie samen ging in een week tijd 15 miljard dollar aan beurswaarde verloren.

Nog niet voor België

Ook in Europa staat steeds meer druk op de transactiekosten. De prijzen die de Belgische brokers aanrekenen, zijn de afgelopen jaren gedaald. Echte koopjesjagers kunnen ook klant worden bij buitenlandse brokers, zoals de Nederlandse prijsbreker DeGiro, die bij Belgische beleggers populair is. Daar betaalt u voor een aandelentransactie van 1.000 euro nog geen 2,50 euro aan transactiekosten. Bij een trade van 5.000 euro is dat slechts zo'n 3 euro kosten. Bij Belgische onlinemakelaars is dat nog een veelvoud.