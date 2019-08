Amper deining op Amerikaanse beurzen

De toespraak die Powell vrijdag in Jackson Hole geeft zal nauwlettend worden bestudeerd voor aanwijzingen over het toekomstige monetair beleid van de Fed . Op de financiële markten wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank in september opnieuw de rente gaat verlagen.

Avocadoprijzen

Voedselproducent Hormel Foods (plus 4,8 procent) zag de omzet en winst dalen in het kwartaal. Het bedrijf had onder meer last van de gestegen avocadoprijzen. Ook verkocht Skippy-pindakaas minder goed.