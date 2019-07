‘Amper vijf vastgoedaandelen hebben nog potentieel'

Populaire vastgoedbedrijven zoals WDP , Montea , Aedifica , Care Property Invest en Leasinvest noteren sinds Nieuwjaar een kwart of meer hoger. Hun dividenden zijn hoe langer hoe meer een aantrekkingspool voor beleggers op zoek naar relatief veilige investeringen die toch elk jaar een aantrekkelijke uitkering bieden. Sinds begin deze maand is het rendement op Belgische staatsobligaties op tien jaar onder nul gedoken. En spaarboekjes brengen slechts het wettelijke minimum van 0,11 procent op.

Door de fors gestegen beurskoersen is het gemiddelde brutodividendrendement van de Belgische gvv’s gezakt van bijna 5,5 procent begin dit jaar naar 4,62 procent. Daar gaat nog 30 procent roerende voorheffing af, behalve bij de specialisten in zorgvastgoed Aedifica en Care Property Invest, waar de staat slechts met 15 procent aan de haal gaat.

Operationeel doen de meeste vastgoedgroepen in ons land het uitstekend. Op enkele uitzonderingen na, zoals de stadswinkelspecialist QRF of de kantoorverhuurder Befimmo , realiseren de gvv’s hogere winsten. Maar een pak goed nieuws zit al de koersen. Van de 16 Belgische gvv’s die door professionele analisten worden opgevolgd, noteren negen hoger dan hun gemiddelde koersdoel. Voor Immo Moury en Vastned Retail Belgium zijn geen koersdoelen beschikbaar.

Winkelspecialisten

De analisten plakken het meeste potentieel op QRF. Ze zien de winkelverhuurder binnen twaalf maanden bijna 17 procent hoger noteren. De slabakkende groep heeft via de inbreng van winkels door de Oostendse familie Vanmoerkerke, die ook de leiding overnam, opnieuw meer armslag gekregen. Al kleeft aan het aandeel een hoger dan gemiddeld risico door de sterke aanwezigheid in stadscentra, waar winkels het moeilijk hebben door de opmars van e-commerce. Daarom plakt niemand een regelrecht koopadvies op het aandeel.

Voor de winkelspelers Wereldhave Belgium en Warehouse Estates Belgium zien de analisten ruim 15 procent potentieel. Hun dividenden van ruim 6 procent zijn bij de hoogste in de sector. Retailspelers liggen niet in de bovenste schuif bij beleggers, maar de resultaten van de twee gaan nog altijd in stijgende lijn. Wereldhave Belgium, dat shoppingcentra beheert, rapporteerde in april een winstgroei van meer dan een tiende per aandeel. Het wist zijn huurprijzen met meer dan de inflatie op te trekken. De groep kende iets meer leegstand omdat Carrefour minder huurde, maar de vrijgekomen ruimte wordt herontwikkeld tot kleinere eenheden. Dat moet de bezettingsgraad van 95,8 procent nog hoger kunnen sturen.