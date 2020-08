Amsterdam houdt stevig vast aan historisch beursgebouw

De beurs van Amsterdam is de enige Euronext-beurs die nog altijd in het historische beursgebouw huist. Verschillende handelaars hebben er hun werkplek. Welkom bij Beursplein 5.

Op de Amsterdamse beurs is de vloerhandel al bijna 20 jaar afgeschaft. Sinds december 2002 zijn alle transacties in aandelen, opties, obligaties, enzovoort overgebracht naar het elektronische platform van de Euronext-groep. Het pand blijft echter bezet. Sinds het einde van de vloerhandel hebben verschillende bedrijven, die geen link met de beurs hebben, het pand in gebruik genomen.

De huidige vloer dateert van 1913, toen ook het pand werd gebouwd. Het is gelegen aan het Beursplein 5 en heeft een oppervlakte van 1.350 vierkante meter. In 1997 werd de aandelenhandel volledig geautomatiseerd. Toch kon de beursvloer nog wat langer bestaan dankzij de fusie met de optiemarkt in 1998. De optiehandelaars zouden nog vier jaar via ‘open outcry’ effecten wisselen.

Euronext renoveerde de beursvloer in 2011 en voor de gelegenheid werd prinses Maxima, de huidige koningin, uitgenodigd om het pand in te huldigen. Op dat moment was de beursvloer erg druk bezet, met zo’n 155 handelaars en 33 aan trading gerelateerde bedrijven. Sindsdien is de bezetting uitgedund, na het verdwijnen van sommige bedrijven en de reorganisatie van andere.

Het gebouw is erg geschikt voor beursintroducties. De bedrijven die hier komen, zijn onder de indruk. Euronext Amsterdam

Volgens een woordvoerder van Euronext zijn er nog drie bedrijven aanwezig: AFS, Nyenburg en Better Options. ‘Een paar dozijn mensen zitten achter hun handelsdesk.’ AFS is gespecialiseerd in het uitvoeren van transacties voor professionele klanten, terwijl Nyenburg voor eigen rekening handelt. Better Options doet onder meer aan de verhuur van tradingdesks. ‘Je handelt met minstens vier schermen. Boven je hoofd hoor je zachtjes de presentatoren van RTL Z live in de uitzending’, luidt het verkooppraatje op de website van het bedrijf.

Euronext Amsterdam is niet van plan om te sluiten en te verhuizen naar een andere locatie, zoals de beurzen van Brussel en Parijs eerder deden. ‘Het historische gebouw is een mooie plek, we willen er blijven. Elke dag wordt het openen en sluiten van de markten gekenmerkt door een gong, ook al zijn alle transacties elektronisch.’

Die gong heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1592, toen de stad Amsterdam voor het eerst regels invoerde voor beurshandel. ‘Ook voor beursintroducties is het gebouw erg geschikt. De bedrijven die hier komen, zijn onder de indruk’, klinkt het bij Euronext Amsterdam.

De Amsterdamse beurs sloot haar deuren niet toen de coronacrisis uitbrak, in tegenstelling tot die van New York. ‘Maar alle handelaars die hier werken, konden hun werk ook van thuis uit doen als ze dat wilden.’