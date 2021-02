Amsterdamse beurs bewijst zich als internationale magneet

Euronext Amsterdam verwelkomt een groeiende stoet internationale bedrijven en investeringsvehikels op zijn koersenborden. De Amsterdammers grijpen de kans die de brexit biedt om Londen pijn te doen. ‘We moeten ons nu bewijzen.’

Er gaat geen dag voorbij of een nieuwe kandidaat meldt zich voor een notering op de Amsterdamse beurs. Dit weekend was het de beurt aan het Franse mediaconglomeraat Vivendi, dat bekendmaakte dat het zijn muzieklabel Universal Music nog dit jaar naar de beurs van Amsterdam wil brengen. De muziekdochter, die Billie Eilish en Taylor Swift als artiesten telt, zou zo’n 30 miljard euro waard zijn.

Schermvullende weergave Billie Eilish. ©AFP

Maandag bewees Euronext Amsterdam dat het ook op de radar staat bij de hippe SPAC-vehikels. Die blancochequebedrijven - lege vehikels die geld ophalen voor een overname - zijn een rage op Wall Street en vinden hun weg naar de Europese beurzen. Een Frans duo, LVMH-miljardair Bernard Arnault en ex-bankier Jean-Pierre Mustier, wil zijn SPAC laten noteren op Amsterdam om een overname in de financiële sector te doen. En er staan nog enkele Amsterdamse SPAC's in de steigers.

In de eerste anderhalve maand van 2021 is via beursintroducties (IPO's) in Amsterdam al 3,5 miljard euro opgehaald, meer dan het volledige jaarbedrag in elk van de vijf voorgaande jaren, becijferde Het Financieele Dagblad. Het leeuwendeel van die 3,5 miljard euro kwam van de IPO van een buitenlands bedrijf. Het Poolse InPost is een uitbater van kluisjes waarin consumenten hun online gekochte goederen kunnen terugvinden. Intussen staat de jaarteller voor de Brusselse beurs op nul.

Pandemiewinnaars

Amsterdam surft mee op het wereldwijde beursenthousiasme en op de IPO-golf die dat in de hand werkt. Het helpt ook dat Amsterdam veel pandemiewinnaars telt die profiteren van de shift naar online, een legioen dat binnenkort versterking krijgt van het e-commercebedrijf Coolblue.

Maar er is meer aan de hand. Vorige week was er al het verrassende nieuws dat Amsterdam in januari Londen had onttroond als Europa’s grootste centrum voor aandelenhandel. De oorzaak is de brexit en het ontbreken van een akkoord tussen de EU en Londen over beurzen en trading. Nu blijkt dat niet alleen handelsvolumes naar Amsterdam verhuizen, maar ook IPO’s.

Nederland is een neutrale keuze voor een internationaal bedrijf. Frankrijk en Duitsland zijn dat niet. Pim Kist Hoofd kapitaalmarkten ING

‘De brexit speelt een belangrijke rol in het aantrekken van bedrijven die vroeger naar Londen gegaan zouden zijn’, zegt Pim Kist, die als hoofd kapitaalmarkten bij ING IPO’s begeleidt. ‘De brexit creëert onzekerheid. Die wil je niet als je een bedrijf naar de beurs brengt. Daar komt het verzwakte pond bij, wat een valutarisico inhoudt vergeleken met de euro, die zich de voorbije jaren robuust heeft getoond. Op het Europese continent heeft Nederland een voordeel als noterings- en vestigingsplaats tegenover Parijs en Frankfurt. Nederland is een neutrale keuze voor een internationaal bedrijf. Duitsland en Frankrijk zijn dat niet.’

Buitenkans

Euronext Amsterdam beseft dat de brexit een buitenkans is. ‘We hebben de mogelijkheid ons te bewijzen als een echte Europese kapitaalmarkt die even toegankelijk is als de Londense’, zegt René van Vlerken, hoofd noteringen bij Euronext Amsterdam. De beurs moet maximaal profiteren van de ‘tijdelijke’ kans, want volgens Van Vlerken komt er op termijn een akkoord tussen de EU en het VK.

Intussen speelt Amsterdam zijn troeven uit. Zowel Kist als Van Vlerken wijst op het gunstige bedrijfsklimaat, zowel qua fiscaliteit als qua deugdelijk bestuur. De Nederlandse wet laat toe dat bedrijven diverse klassen aandelen met verschillende stemrechten uitgeven. Die constructie is populair bij Wall Street-giganten als Google-moeder Alphabet en Facebook, omdat de oprichters de controle kunnen behouden.

De internationale beleggersbasis van de Amsterdamse beurs trekt bovendien bedrijven over de streep die de wereldwijde kapitaalmarkt willen aanspreken, stelt Van Vlerken. ‘Ruim twee derde van de beurswaarde van Euronext Amsterdam is in handen van buitenlandse beleggers. Voor onze 30 grootste bedrijven is dat zelfs 90 procent.'

Vliegwieleffect

Tot slot herbergt de Amsterdamse beurs succesvolle bedrijvenclusters rond onder meer tech (ASML) en fintech (Adyen). Dat trekt sectorgenoten aan. ‘Als buitenlands bedrijf zoek je een markt waar je je comfortabel voelt, waar de overheid en het bedrijfsleven een aantrekkelijk klimaat gecreëerd hebben en waar je op de beurs omgeven bent door sectorgenoten waarmee je je kan vergelijken’, zegt Van Vlerken. Kist heeft het over een vliegwieleffect waarbij succesvolle bedrijven de aandacht op Amsterdam vestigen en nieuwe bedrijven aantrekken.

Het is geen bewuste strategie de SPAC-hoofdstad van Europa te worden, maar enkele factoren leiden ertoe dat we zo gezien worden. René van Vlerken Hoofd noteringen Euronext Amsterdam