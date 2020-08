Analiste stopt met opvolgen Casino en Metro na intimidatie

Het is niet de eerste keer dan casino-critici klagen over intimidatie.

Een opmerkelijk verhaal vrijdag in de Financial Times. De krant schrijft dat Kepler Cheuvreux veranderingen heeft aangebracht in de aandelen die het opvolgt nadat één van zijn aandelenanalisten last heeft gehad van intimidaties. Dat kwam volgens het beurshuis doordat de analiste in kwestie bepaalde Europese retailers opvolgde.

Uit mails die de krant onder ogen kreeg zou blijken dat de analiste, Fabienne Caron, door de intimidaties gestopt is met het opvolgen van de Franse supermarktgroep Casino en de Duitse groothandel Metro . Voor Metro had de analiste een 'houden'-advies, maar voor Casino had het een verkoopadvies. Dat laatste bedrijf is de afgelopen maanden zwaar afgestraft als gevolg van de hoge schuld en slechter dan verwachte resultaten nadat de coronacrisis de kosten omhoog heeft gebracht.

Eigen risico

Casino is in handen van de Franse zakenman Jean-Charles Naouri. Naouri heeft in het verleden tegen de Financial Times gezegd dat shortsellers (handelaren die inspelen op een daling van het aandeel) 'op hun eigen risico en gevaar' het aandeel shorten.

Het is niet de eerste keer dat Casino-critici klagen over dat soort praktijken. Eind 2017 zei de Amerikaanse investeerder Carson Block, die het aandeel heeft geshort, dat een Franse bedrijfsinlichtingendienst vermomd als journalist van de Wall Street Journal probeerde om meer informatie te verkrijgen over de strategie van zijn hefboomfonds. Block heeft gezegd dat hij denkt dat Naouri of Casino hierachter zaten, maar beiden ontkennen dat.