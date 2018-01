Analisten: 'Bod op Ablynx is fair'

De analisten vinden het bod van 45 euro op Ablynx een faire prijs, die voldoende rekening houdt met de pijplijn en de kennis die bij het bedrijf aanwezig zijn.

'Het vriendelijke bod van 3,9 miljard euro, omgerekend 45 euro per aandeel, vertegenwoordigt een significante premie tegenover het vorige bod van 30,50 euro dat Novo Nordisk bereid was te betalen', stelt Stéphanie Put, analiste van Degroof Petercam. 'De combinatie van caplacizumab, de samenwerking die Ablynx al heeft met Sanofi in ontstekingsziektes en de verdere pijplijn van Ablync justifiëren volgens ons de overnameprijs. We beschouden dit als een fair bod en we raden de aandeelhouders aan erop in te gaan.'

Ook KBC Securities is positief. Analisten Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse stellen dat de overname ook voor het bedrijf Ablynx een goede zaak kan zijn. 'Sanofi kan de programma’s van Ablynx versnellen en het commercieel potentieel vergroten. Bovendien kondigde Sanofi vorige week aan voor 11,6 miljard dollar Bioverativ over te nemen, een spin-out van Biogen gespecialiseerd in behandelingen tegen hemofilie. Samen met Ablynx versterkt Sanofi zijn positie in de tak van bloedziektes.'

Ook het blad De Belegger raadt aan op het bod in te gaan. Bij een gevoelige sterkte, als het aandeel boven de biedprijs zou noteren, zoals deze ochtend even gebeurde, raadt De Belegger aan de stukken op de beurs te verkopen.

Het beursblad Mister Market reageert tevreden. 'In tegenstelling tot het bod van Novo Nordisk houdt dit wel degelijk rekening met het rijke potentieel van Ablynx' pijplijn aan mogelijke medicijnen, met name het vergevorderde unieke middel tegen de bloedziekte TTP, Caplacizumab. Het magazine verkocht deze ochtend een deel van zijn Ablynx-aandelen omdat de verkooplimiet van 38,2 euro bij de slotbel was overschreden. De rest van de aandelen blijven in portefeuille om eventueel te genieten van een hoger bod.

Kans op tegenbod gering

Voorlopig schatten weinig analisten de kans op een tegenbod hoog in. Dat zou vijandelijk moeten zijn, want zowel de raad van bestuur van Ablynx als van Sanofi keurde de operatie unaniem goed. Beide bedrijven werken al nauw samen. Novo Nordisk liet deze ochtend weten geen hoger tegenbod uit te brengen.