Analisten: 'Dit is geen echte stierenmarkt'

De Belgische steraandelen zijn sinds de bodem van drie weken geleden met meer dan 20 procent gestegen. Is dat een koopsignaal?

Analisten spreken van een stierenmarkt als een beursindex minstens 20 procent boven zijn jongste dieptepunt noteert. De slotkoers van de Bel20 voldoet net niet aan die voorwaarde. De index van de 20 grootste aandelen van de beurs van Brussel sluit dinsdag op 3.033,57 punten. Dat is 19,96 procent boven de slotkoers van 17 maart.

Maar sommige experts spreken al van een stierenmarkt zodra de koersen - tijdens de handelssessie, ofwel intraday - met minstens 20 procent zijn hersteld. Tegenover het tussentijdse dieptepunt van 16 maart (2.406 punten) noteerde de index even 27,5 procent hoger.

Ook sommige andere beurzen bevinden zich na het recente herstel in een stierenmarkt, zoals de Duitse DAX. Sommige analisten geloven dat de start van een stierenmarkt een goed moment is om aandelen te kopen. Omgekeerd vinden zij een berenmarkt - een daling met 20 procent - een verkoopsignaal. Stieren- en berenmarkten zijn ontstaan in het brein van technische analisten. Zij 'lezen' de markt aan de hand van koersgrafieken en komen zo tot koop- en verkoopadviezen.

Koele minnaar

De koersstijging met 20 procent is een teken dat beleggers weer vooruitkijken. Tom Simonts Econoom KBC

'Een koersstijging met 20 procent is plezant, het is een teken dat beleggers weer vooruitkijken', zegt Tom Simonts, econoom van KBC. 'Maar ik ben een zeer koele minnaar van dit soort statistieken. Ik hecht er geen waarde aan. De economie staat nog altijd stil.' Volgens Simonts is de huidige situatie in de 'reële wereld' te extreem om voort te gaan op signalen uit de 'financiële wereld.'

Zelfs Marc Brems, technisch analist van het beursblad De Belegger, hecht weinig belang aan de start van de stierenmarkt. 'Een bepaalde procentuele stijging is niet zo relevant. Ik kijk naar de trend. We kunnen nog niet echt van een stijgende trend spreken.'

Simonts merkt op dat KBC iets minder dan normaal investeert in aandelen. 'We kiezen voor veiligheid en zekerheid. We schuilen in alles wat veilig is en staan wat aan de zijlijn. We blijven heel defensief. China sukkelt met nieuwe besmettingen. Er is ginds een risico van een tweede golf besmettingen. Kunnen de fabrieken na de heropening openblijven?'

Naar 3.450 punten?

Brems is wat optimistischer. 'De Bel20 is boven de top van 25 maart gestegen. We bevinden ons in de tweede fase van het technisch herstel maar ik noem dit nog geen stierenmarkt of stijgende trend. Het is mogelijk dat de Bel20 in de komende dagen verder stijgt en dat de top van 25 maart de nieuwe bodem wordt.'

Maar ook de technisch analist blijft relatief voorzichtig. 'We gaan niet in één lijn naar omhoog. De kwartaalresultaten worden een belangrijke test.' De Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven publiceren vanaf volgende week de resultaten van het eerste kwartaal. De Europese ondernemingen volgen traditioneel wat later.