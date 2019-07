Analisten: 'GBL 2.0 is nu echt een feit'

De Groep Brussel Lambert, kortweg GBL, neemt met de overname van het Franse Webhelp de volgende horde in zijn transformatieproces.

De holding rond wijlen Albert Frère ruilt de oude beleggingsstrategie in voor een nieuwe aanpak met een focus op niet-genoteerde dienstenbedrijven.

GBL neemt met Webhelp Group een privaat gefinancierd dienstenbedrijf over. Nog niet zo lang geleden was die bedrijfscategorie terra incognita voor de holding, die haar portefeuille grotendeels opbouwde rond Franse beursgenoteerde nuts- en industriebedrijven. Met Webhelp komt de diversificatie van GBL's portefeuille echt op dreef.

Kanteljaar

2019 is goed op weg om een kanteljaar te worden voor GBL. De holding nam in april afscheid van de Franse oliereus Total , jarenlang de hoeksteen in zijn beleggingsportefeuille. Met participaties in onder andere de Electrabel-moeder Engie , de materialengroep Imérys en het cementbedrijf Lafarge-Holcim vormden Franse multinationals jarenlang de kern van GBL's portefeuille.

Webhelp is de grootste participatie in een niet-beursgenoteerd bedrijf in de lange geschiedenis van GBL. Hans D'Haese ING-analist

Daar kwam vanaf 2012 verandering in, toen na een generatiewissel aan de top de schoonzoon van Albert Frère, Ian Gallienne, en diens co-CEO Gerard Lamarche de GBL-tanker in een andere richting begonnen te sturen. Niet alleen het belang in Total, dat eind 2012 nog rond 4 procent schommelde, werd in schijfjes afgebouwd. GBL ontdeed zich ook van Engie en verkocht deels zijn aandelen in de drankenreus Pernod Ricard.

In de plaats daarvan investeerde het bedrijf in 2013 in de Zwitserse inspectie-, controle- en certificeringsgroep SGS en in de materiaaltechnologiegroep Umicore . Dat bleken telkens goede beslissingen, te oordelen naar de koersevolutie in de daaropvolgende jaren. In 2015 investeerde GBL ook met succes in de Duitse sportartikelenfabrikant Adidas . Minder gelukkig was de instap in de luierfabrikant Ontex in datzelfde jaar.

Groeibedrijven

GBL ruilt de gestage dividendbetalers almaar meer in voor groeibedrijven, die niet noodzakelijk beursgenoteerd zijn. Eerder nam GBL al participaties in privaat gefinancierde bedrijven via haar dochtervennootschap Sienna Capital en het fonds Ergon. Dat legde onder meer de hand op het Belgische snackbedrijf Beltaste, bekend van zijn frituursnacks onder het merk Vanreusel.

Met Webhelp kiest de portefeuillemaatschappij voor een directe investering. 'Webhelp is de grootste participatie in een niet-beursgenoteerd bedrijf in de lange geschiedenis van GBL', zegt ING-analist Hans D'Haese. 'Het is duidelijk dat GBL 2.0 hiermee echt een feit is.'

Aantrekkelijke portefeuille

GBL noteert tegen een grotere korting dan andere Bel20-holdings. Met meer privaat gefinancierde bedrijven in portefeuille zou het die kloof kunnen dichten. Nathalie Debruyne Degroof Petercam

Investeren in private equity heeft voor GBL een bijkomend voordeel, legt D'Haese uit. Het kan tot een hogere beurswaardering leiden omdat de portefeuille 'unieker' wordt. Beleggers kunnen niet rechtstreeks in Webhelp investeren en moeten dat dus via GBL doen.

GBL noteert aan een korting van 26 procent op de intrinsieke waarde van de portefeuille. Dat is een aanzienlijk grotere korting dan andere Bel20-holdings als Sofina en Ackermans & van Haaren . 'Met meer privaat gefinancierde bedrijven in portefeuille zou GBL die kloof kunnen dichten', meent ook Nathalie Debruyne, analiste bij Degroof Petercam.

Cashberg

Enige voorzichtigheid is nog geboden, want de deal is nog niet beklonken. GBL verwacht in augustus te tekenen en in het vierde kwartaal te landen. Hoe de holding het belang in Webhelp zal financieren en hoe groot de meerderheidsparticipatie wordt, is nog niet duidelijk.