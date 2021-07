Analisten erg optimistisch over resultatenseizoen in VS

Aandelenhandelaars op de beurs van New York

Analisten voorspellen dat Amerikaanse bedrijven vanaf dinsdag topresultaten zullen publiceren voor het tweede kwartaal.

Pepsico, JPMorgan Chase en Goldman Sachs geven dinsdag de aftrap van het resultatenseizoen in de VS. Het ziet ernaar uit dat de Amerikaanse bedrijfswinsten dankzij het sterker dan het verwacht economisch herstel fors zijn opgeveerd.

De winst per aandeel van de S&P500-bedrijven steeg in het tweede kwartaal met 64 procent jaar op jaar, voorspelt de dataleverancier FactSet op basis van prognoses van analisten. Dat is de grootste toename sinds het vierde kwartaal van 2009.

De winst per aandeel van de S&P500-bedrijven is in het tweede kwartaal met 64 procent jaar op jaar gestegen, luidt de consensusprognose. FactSet Dataleverancier

Een kanttekening is dat de vergelijkingsbasis laag is. Een jaar geleden bereikten de economische activiteit en bedrijfswinsten een bodem omdat strenge lockdowns van toepassing waren tijdens de eerste golf van de coronacrisis. Maar de bedrijven hebben snel de pandemie verteerd. De winstmarge steeg wellicht naar 11,8 procent. Dat is meer dan de gemiddelde marge van 10,6 procent in de jongste vijf jaar.

Afschrijvingen energiebedrijven

De energiebedrijven boekten wellicht weer winst nadat grote afschrijvingen op activa vorig jaar hun resultaten in het rood hadden geduwd. Ze vreesden een jaar geleden een blijvende negatieve impact van de pandemie op de waarde van hun oliereserves. Maar de olieprijs is nu zelfs hoger dan net voor de start van de coronacrisis.

De winst van de zware industrie en financiële sector is meer dan verdubbeld.

De winst van de zware industrie, de producenten van duurzame consumptiegoederen en de financiële sector is wellicht meer dan verdubbeld. De verwachte winstgroei bij de banken is grotendeels te danken aan de vermindering van provisies voor slechte kredieten.

Die provisies werden vorig jaar sterk opgetrokken omdat de banken vreesden dat veel bedrijven en gezinnen hun leningen niet zouden terugbetalen. Het aantal wanbetalingen bleef relatief laag dankzij de enorme stimulus van de overheid. De nieuwe uitdaging voor de banken is de zwakke vraag naar kredieten.

Vacatures en lonen

Voorts is het uitkijken naar wat de bedrijven zeggen over de moeilijke aanvoer van grondstoffen en onderdelen en de stijgende inflatie. Andere aandachtspunten zijn het recordaantal vacatures en de verhoging van de lonen die nodig is om voldoende personeel te vinden.

Amerikaanse aandelen werden duurder en dus kwetsbaarder voor een tegenvaller.

Wall Street is al vooruitgelopen op het herstel van de bedrijfswinsten. De S&P500-index steeg sinds begin dit jaar met 16 procent en sloot 38 keer op een recordhoogte. Daardoor klom de gemiddelde koers-winstverhouding naar 22. Amerikaanse aandelen werden duurder en dus kwetsbaarder voor een tegenvaller.