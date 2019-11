Analisten geven in koor verkoopadvies voor ASIT

Zowat alle analisten die ASIT Biotech opvolgen, raden aan het aandeel ondanks de nakende koerscrash alsnog te verkopen

Het Luikse biotechbedrijf bekende vanmorgen dat zijn belangrijkste product, een middel tegen graspollenallergie, niet werkt. Voor eind dit jaar zal ASIT communiceren hoe het verder moet. Door het enorme aantal verkooporders zonder limiet, is er nog geen evenwichtskoers bereikt. Voorlopig ziet het er naar uit dat het aandeel rond 0,25 euro zal openen, een daling met 90 procent.

het falen van het middel tegen graspollen werpt een negatief licht op het hele ontwikkelingsplatform van de onderneming. Sandra Cauwenberghs en Lenny Steenhuyse analisten KBC Securities

'ASIT heeft nog één pre-klinisch product in portefeuille tegen pindanotenallergie. Maar het falen van het middel tegen graspollen werpt een negatief licht op het hele ontwikkelingsplatform van de onderneming', waarschuwen analisten Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities. 'Vers geld vinden, wordt problematisch. En met nog nog slechts 3,8 miljoen euro cash op de rekening, is het moeilijk de rest van de pijplijn te ontwikkelen.'

De KBC-analisten herhalen hun verkoopadvies en verlagen het koersdoel van 80 naar 15 eurocent.

Voortbestaan in gevaar

Ook het beursblad De Belegger zit op dezelfde golflengte: 'We stonden in het verleden altijd argwanend tegenover dit biotechbedrijf en raadden aan afzijdig te blijven. Jammer genoeg wordt dit nu bewaarheid door de studieresultaten. Ons advies gaat naar 'verkopen'. Aangezien dit het enige product was van ASIT biotech en de kaspositie nagenoeg leeg is, moeten we onze vragen stellen bij het voortbestaan van het biotechbedrijf.'

Ook analiste Jamila El Bougini van het Franse beurshuis Gilbert Dupont gelooft er niet meer in. Zij adviseerde voordien de aandelen op te bouwen, maar wijzigt dat in een verkoopadvies.

Kepler Cheuvreux had voordien een koopadvies, maar trekt dat in en houdt een nieuwe rating in beraad.

+62% Rally Vorige week steeg het aandeel nog 62 procent. ASIT hield toen drie lagen lang presentaties in Londen.