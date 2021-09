Analisten loven Bois Sauvage

De holding vliegt stevig hoger na fanmail van beurshuizen. 'Er zit veel verborgen waarde in de chocoladeactiviteiten.'

Bois Sauvage kwam maandag nabeurs met resultaten en die konden analisten smaken. 'De nettoactiefwaarde per aandeel steeg met 16 procent', zegt KBC Securities-analist Michiel Declercq, die zijn advies verhoogt van 'houden' naar 'kopen'. 'Dat is voor een groot deel het gevolg van hogere aandelenkoersen voor Umicore en Recticel . Ook de hogere waarderingen van Berenberg en United Belgian Chocolate Makers (UBCM) hielpen de netto contante waarde hoger.'

De korting staat op het hoogste niveau in bijna tien jaar. Joren Van Aken Analist bij Degroof Petercam

'Op basis van de recente slotkoersen schatten we de huidige netto contante waarde per aandeel op 545 euro', vervolgt Declercq. 'Als we een korting van 30 procent toepassen op de totale ondernemingswaarde, komen we op een koersdoel van 400 euro.' Eerder lag het koersdoel van de analist op 370 euro.

De analist wijst erop dat het beter gaat met de belangrijke chocoladedivisie (onder andere Neuhaus en Jeff de Bruges). 'De verkoop steeg met 50 procent tot ongeveer 80 miljoen euro. Hoewel de verkoop nog altijd 10 procent onder het precoronaniveau ligt door de reisbeperkingen, verwacht de CEO van Neuhaus dat het bedrijf in 2022 terugkeert naar de niveaus van 2019.'

'De korting is gestegen van 28 procent tot bijna 38 procent sinds de verkoop van het belang van 27 procent in Recticel aan de Oostenrijkse plasticgroep Greiner', zegt analist Joren Van Aken van Degroof Petercam. 'Daarmee staat de korting op het hoogste niveau in bijna tien jaar.'

United Belgian Chocolate Makers is mogelijk meer dan 500 miljoen euro waard.

Volgens de analist is de korting het gevolg van de slechte communicatie van Bois Sauvage over de transactie van Recticel. 'Het was bekend dat Greiner en Recticel niet goed met elkaar overweg konden. Gezien de langetermijnrelatie tussen de holding en Recticel werd de verkoop door veel investeerders slecht ontvangen. Wij vonden de deal daardoor bedenkelijk en zeiden toen al dat dit het vertrouwen van beleggers in de holding kon beschadigen.'

Verborgen waarde in chocoladetak