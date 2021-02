Analisten loven Disney

Wall Street gaat vrijdag overwegend hoger. Disney kan niet profiteren van prima cijfers. Virgin Galactic duikt na uitstel van een testvlucht.

De Amerikaanse beurzen gaan lichtjes hoger. Beleggers wegen het positieve nieuws over de uitrol van vaccinatieprogramma's af tegen de hoge waarderingen. De S&P500 klimt met 0,1 procent.

Het aandeel Disney opende hoger, maar noteert inmiddels 1,1 procent in de min. Analisten zijn nochtans lovend over de resultaten van de entertainmentreus. In het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar behaalde Disney een winst per aandeel van 32 dollarcent, terwijl de markt een verlies had verwacht. Vooral de streamingdienst Disney+ wist te verrassen met zijn nu bijna 95 miljoen leden.

Analist Benjamin Swinburne van de zakenbank Morgan Stanley merkt op dat zelfs de door corona hard geraakte pretparkentak sneller is hersteld dan eerder was verwacht en dat de algemene resultaten van het bedrijf in de richting wijzen van 'een stierenscenario voor Disney'. De analist heeft een koopadvies en een koersdoel van 200 dollar voor het aandeel.

Het aandeel is de afgelopen maanden sterk gestegen en neemt mogelijk een rustpauze, maar het blijft een van onze topaandelen voor 2021. Alexia Quadrani Analiste JPMorgan

Alexia Quadrani, een analiste bij JPMorgan, wijst op de sterke groei bij de streamingdiensten en de penetratie van nieuwe markten. Daarnaast is Quadrani te spreken over de toekomstige content die er op de streamingkanalen zit aan te komen. Dat alles zal volgens de analiste een klim van de omzet opleveren. 'Het aandeel is de afgelopen maanden sterk gestegen en neemt mogelijk een rustpauze, maar het blijft een van onze topaandelen voor 2021.' Quadrani heeft een koopadvies en laat het koersdoel klimmen van 210 naar 220 dollar.

Ook KeyBanc-analist Brandon Nispel wijst erop dat de streamingactiviteiten sneller toenemen dan voorzien met veel groeipotentieel, terwijl de pretparkendivisie efficiënter is geworden waardoor de winst in de toekomst voort zal stijgen. Nispel adviseert het aandeel te kopen en verhoogt zijn koersdoel van 182 naar 225 dollar.

Virgin Galactic

Virgin Galactic , het bedrijf dat commerciële ruimtevluchten gaat aanbieden, is in waarde verdubbeld sinds midden januari in het vooruitzicht van de testvlucht met SpaceShip Two Unity. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA had een venster voorzien tussen zaterdagmorgen en zondagavond. Het luchtverkeer in de buurt van de lanceringsplaats Spaceport America in New Mexico zou dan beperkt worden.

Nu meldt Bloomberg dat de testvlucht niet doorgaat, waardoor het aandeel in New York een duik van meer dan 7 procent maakt. De testvlucht wordt uitgesteld voor bijkomende technische checks.