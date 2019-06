Analisten mikken voor tweede jaarhelft op AB InBev, Kinepolis en Solvay

De analistenteams rekenen voor de rest van 2019 op een herstel van enkele afgestrafte Belgische steraandelen. Dat leert een rondvraag van De Tijd bij 14 analistenteams.

De Belgische beurshuizen blijven voorzichtig voor het tweede semester. De onzekerheid over de gevolgen van de handelsoorlog knaagt aan het vertrouwen van de bedrijven en de gezinnen, wat de economische groei onder druk zet. Dat heeft gevolgen voor de keuzes. Vooral enkele specifieke sectoren die het moeilijk hebben door de handelsoorlog, zoals de auto- en chipsector, liggen minder in de gratie. Daardoor prijkt bijvoorbeeld Melexis, de nummer één van de vorige rondvraag, niet meer in de lijst.

Toch menen de beursanalisten dat veel aandelen al voldoende zijn afgestraft. Ze zien stilaan instapgelegenheden voor wie op langere termijn denkt, al raden ze aan de defensieve namen in de portefeuille niet te vergeten. De 14 analistenteams die we naar gewoonte halfjaarlijks contacteerden, mochten telkens vijf favorieten meegeven, in volgorde. Dat leverde ons 32 verschillende Belgische aandelen op, omdat heel wat namen in meerdere lijstjes voorkomen. Dit zijn de tien vaakst genoemde aandelen.

1. AB INBEV

’s Werelds grootste brouwer haalde al de zilveren medaille bij onze rondvraag eind december, en rukt nu op naar de eerste plaats. Zij het nipt, want de nummers twee en drie krijgen evenveel nominaties. Zes van de veertien beurshuizen nemen AB InBev op in hun lijstje van beurslievelingen. Wie bij de jaarwende het koopadvies volgde, deed een goede zaak want sindsdien herstelde het bieraandeel met ruim een derde. Het bewijst dat de biergroep opnieuw meer in de gratie ligt, na de pandoering met 38 procent in 2018. Toch noteert het aandeel nog ver van zijn top van 123 euro die het in 2015 haalde.

‘De herstelbeweging is ingezet en moet nog doorgaan’, stippen meerdere analisten aan. Ze wijzen erop dat AB InBev de schuldvrees van de markten aanpakt. Na de halvering van het dividend zal de nakende beursnotering van de Aziatische tak de schuldafbouw versnellen. Die divisie heeft een waarde van ongeveer 45 miljard dollar, zodat een notering van 30 procent van de aandelen 13,5 miljard kan opbrengen.

Van Lanschot is optimistisch over de operationele resultaten. ‘Op autonome basis was de omzetgroei van 5,9 procent in het eerste kwartaal beter dan de verwachte klim met 5,1 procent. AB InBev verkocht meer bier en deed dat tegen hogere prijzen. Het volume van de Braziliaanse markt herstelde met 11,2 procent. In Europa groeide de verkoop 5 procent. En in de VS stabiliseerde het marktaandeel eindelijk. Dat is het beste resultaat in zeven jaar in die belangrijke, uitdagende markt.’

Zowat alle analisten verwijzen naar het sterke trackrecord van de groep, die liefst 27 procent van de wereldwijde biermarkt controleert. ‘AB InBev heeft een duidelijke strategie, en heeft al meermaals bewezen een ‘top executor’ te zijn’, stelt Leo Stevens & Cie. ‘Het prijskaartje voor de overname van SAB Miller was hoog, maar daardoor kreeg AB InBev wel een sterke opening naar groeimarkten als Afrika.’

Degroof Petercam wijst ten slotte op de goedkope waardering tegenover sectorgenoten. AB InBev noteert tegen 18 keer de winst. Heineken is met een koers-winstverhouding van 22 een stuk duurder.

Kinepolis is een van de winst - gevendste cinema ketens ter wereld. Puilaetco Dewaay

2. KINEPOLIS

Kinepolis duikt met liefst zes nominaties op in de top tien. Voor een middelgroot aandeel geniet de cinema-exploitant opvallend veel aanhang. De bioscoopgroep verloor vorig jaar 12 procent, en noteert ook dit jaar weer in het rood. ‘De resultaten van het eerste kwartaal leden onder een gebrek aan succesvolle blockbusters en de moeilijke vergelijking met een sterk eerste kwartaal in 2018’, stipt KBC Securities aan. Maar er is beterschap in zicht: ‘De film ‘Avengers: Endgame’ zette nooit geziene records neer en compenseerde de zwakkere eerste maanden. Het filmaanbod is veelbelovend, met onder meer ‘Aladdin’, ‘Rocketman’, ‘Toy Story 4’, ‘Men in Black: International’ en ‘Frozen 2’. We verwachten ook veel van het lokale aanbod, met onder andere ‘FC De Kampioenen 4: Viva Boma’ en ‘De Buurtpolitie 3’ in België.’

De beurshuizen wijzen op de succesvolle internationale expansie. Kinepolis nam onlangs bioscopen over in Nederland, Spanje en Frankrijk en kreeg met Landmark de tweede grootste keten van Canada in handen. ‘Kinepolis slaagt er zonder al te veel zorgen telkens in de winstgevendheid van zijn prooien binnen enkele jaren te verdubbelen’, argumenteert ING.

Ook Puilaetco Dewaay/Rivertree Investment Funds wijst op de sterke operationele prestaties. ‘Door een strikte kostenbeheersing en een constante verbetering van de omzet per bezoeker via allerhande innovaties is Kinepolis een van de winstgevendste cinemaketens ter wereld.’

3. SOLVAY

De chemiegroep speelde vorig jaar een kwart van haar beurswaarde kwijt. Een waarschuwing in mei dat er dit jaar geen winstgroei in zit maar eerder een lichte daling, fnuikte het koersherstel. Toch duikt Solvay in zes voorkeurslijstjes op. ‘We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de nieuwe CEO, Ilham Kadri, door de winstwaarschuwing wat meer bewegingsruimte voor zichzelf heeft gecreëerd bij de start van haar job’, denkt Leleux AB.

Dierickx Leys geeft toe dat 2019 nog geen hoogvlieger was voor Solvay. ‘Het bedrijf heeft last van een vertraging in zijn afzetmarkten in de auto-, olie- en gasindustrie. Nu de koers flink teruggevallen is - Solvay noteert tegen amper tien keer de verwachte winst - is het aandeel koopwaardig. Al zullen er wat tekenen van economische verbetering nodig zijn om de koers weer een boost te geven.’ Verschillende analisten wijzen op het stevige dividendparcours. Solvay levert een brutorendement van 4 procent op, en heeft sinds 1982 nooit zijn coupon verlaagd, stipt Van Lanschot aan.

Schermvullende weergave ©Mediafin

4. ACKERMANS & V. HAAREN

De beursstrategen roemen de holding voor haar bewezen succesvolle langetermijnstrategie. ‘Dit stevige Antwerpse verhaal is nog niet ten einde’, zegt stadsgenoot Leo Stevens & Cie. ‘Het paradepaardje is ongetwijfeld Delen Private Bank. Het beheerde vermogen steeg van minder dan 10 miljard euro in 2008 tot meer dan 40 miljard. Hun aanpak slaat aan, en ze hebben nog ruimte om extra marktaandeel in te nemen.’

De analisten wijzen op de sterke positie van de bouw- en baggergroep CFE. Het maritieme bedrijf DEME is daarvan het belangrijkste deel. Ze zijn duidelijk niet afgeschrikt door de recente berichten over overcapaciteit, waarvoor concurrent Jan de Nul onlangs waarschuwde. ‘De baggersector is een oligopolie’, nuanceert Stevens. ‘De markt wordt grotendeels verdeeld door de Belgische en Nederlandse bedrijven DEME, Boskalis, Van Oord en Jan De Nul. Maar niet langer het baggeren, maar de aanleg en het onderhoud van offshorewindparken vormt voor DEME de grootste groeimotor. DEME kijkt bovendien naar de toekomst. Het begon onder meer met tests om mangaanknollen uit de oceaan te halen, een mogelijke nieuwe groeiaandrijver.’

ING wijst erop dat DEME mogelijk ook in de VS kan groeien, nu de baggermarkt daar na decennia voor buitenlandse concurrenten meer wordt opengesteld. ‘Het orderboek is goedgevuld, de vloot is relatief jong en de bezetting van de schepen is hoog. Dat zijn geruststellende elementen voor het cyclische bedrijf dat op een historisch lage waardering noteert’, besluit het analistenteam.

5. UMICORE

Met Umicore kiezen de analisten voor een van de meest verguisde aandelen van het moment. In minder dan een jaar is de materialengroep gehalveerd. ‘Umicore was geen goedkoop aandeel. Als de groei dan even wordt onderbroken, volgt doorgaans een koersafstraffing’, legt De Belegger uit. ‘Lagere Chinese subsidies voor elektrische wagens deden de vraag naar batterijmaterialen afnemen. En dat is een segment waarin Umicore net fors investeerde. Umicore lijdt ook onder de concurrentie van goedkoop kobalt door artisanale mijnen die het nieuw te nauw nemen met het milieu of het personeel. Wij menen dat de vertraging tijdelijk is. De elektrificatie van het wagenpark is onomkeerbaar. De bovengrondse mijnbouwer Umicore blijft als recyclagespecialist een belangrijke rol spelen.’

ING onderstreept het leiderschap van Umicore in de sector van kathodematerialen. ‘Umicore heeft een competitief voordeel dankzij zijn technologisch leiderschap en zijn goede contacten met de grootste autoconstructeurs. Door de lange constructiecyclus van een auto zijn de instapdrempels voor nieuwe spelers erg hoog. Het grootse risico op korte termijn is een mogelijk uitstel van investeringen in elektrische wagens door de grote autobouwers.’

De ineengestorte vraag naar dieselwagens vormt volgens ING geen gevaar: ‘In de katalysatortak zal die daling worden opgevangen door een stijgende vraag naar partikelfilters voor benzinemotoren, en door de stijgende vloot zware dieselvrachtwagens in China.’

6. BIOCARTIS

Bij het diagnosticabedrijf uit Mechelen draait alles rond het minilaboratium Idylla en de moleculaire tests om kankers op te sporen die het daarvoor ontwikkelt en produceert. Idylla is makkelijker te gebruiken en sneller dan de concurrentie. Bij sommige tests krijgt de dokter in amper anderhalf uur de resultaten, wat een wereld van verschil maakt met de dagen tot weken wachten bij traditionele tests.

‘Biocartis sluit samenwerkingsverbanden met farmareuzen als Amgen, AstraZeneca en Merck, die geïnteresseerd zijn in snelle en precieze diagnoses om hun medicatie doelgericht te kunnen toedienen en opvolgen’, stelt BNP Paribas Fortis. ‘Door de prille commercialisering en de nog aanzienlijke nettoverliezen is Biocartis een belegging met een hoog risico. Maar het maakt een goede kans om een sterke expansie en een betekenisvol marktaandeel te verwerven. En na de recente grote kapitaalrondes verwachten we de komende jaren geen verwaterende transacties meer.’

7. EURONAV

De tankerrederij is de absolute topper bij Test-Aankoop Invest en KBC Securities. ‘De markt kampt nog altijd met overcapaciteit maar er is beterschap in zicht’, legt Test-Aankoop Invest uit. ‘Vanaf het tweede halfjaar verwachten we een stijging van de transporttarieven. Het evenwicht tussen vraag en aanbod zal eindelijk fors beginnen te beteren. In de eerste plaats zullen minder nieuwe schepen in de vaart komen. Ten tweede zullen een aantal tankers naar het droogdok gaan voor technische aanpassingen om te kunnen voldoen aan de nieuwe IMO2020-uitstootnormen. Daardoor zal de winst van Euronav fors opveren, en zal het dividend gauw boven het beloofde minimum van 0,80 dollar per jaar stijgen.’

De analisten ramen de intrinsieke waarde van het cyclische bedrijf op 9,20 euro per aandeel. De waarde van nieuwe en tweedehandstankers zit intussen in stijgende lijn. De recente koersdip biedt daardoor opportuniteiten, vinden ze. Ook Euronav stelt dat de koers te laag is. Sinds half december kocht de reder voor bijna 2,7 miljoen euro eigen aandelen, goed voor 1,2 procent van het totaal.

8. AEDIFICA

Met de verhuurder van rusthuizen Aedifica kiezen de analisten voor een superdefensieve naam, die daar nog een stevige groeischeut aan koppelt. ‘Na de verkoop van zijn appartementen en hotels is Aedifica een zuivere zorgvastgoedspeler geworden’, zegt Bank Nagelmackers. ‘Dankzij de vergrijzing van de bevolking in West-Europa blijven de groeiperspectieven aantrekkelijk. Begin dit jaar deed Aedifica zijn intrede in het VK, een nieuwe, vierde markt naast België, Nederland en Duitsland. Het management heeft de ambitie uit te groeien tot een Europese speler. Spanje en Scandinavië zijn potentiële nieuwe markten. De zeer hoge bezettingsgraad (100 procent) en de lange looptijd van de leasecontracten bezorgen het aandeel een defensief profiel.’

Sectorgenoot Care Property Invest geniet bij Degroof Petercam de voorkeur. ‘OCMW’s vertegenwoordigen de helft van de huurders, met een gemiddelde looptijd van de huurcontracten van 17 jaar. Nieuwe overnames en een mogelijke opname in de Europese EPRA-vastgoedindex kunnen voor extra positief nieuws zorgen.’

9. ORANGE BELGIUM

‘Wij verwachten dat de solide onderliggende trends bij de goedkope telecomgroep voortduren in 2019’, denkt KBC Securities. ‘De groei van het aantal mobiele bellers, het nieuwe kabelproduct en nog meer kostenefficiëntie moeten de zichtbaarheid van de winst verder verbeteren. Het aandeel presteert dit jaar slechter dan de sector. Maar de tweede jaarhelft belooft dynamischer te worden. Orange zal genieten van lagere groothandelstarieven voor vaste lijnen, de lancering van nieuwe producten zoals breedbandinternet, en de impact van de nieuwe contracten als operator voor virtuele telecomspelers.’

10. COFINIMMO

De koers van Cofinimmo bengelt als het grootste gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) achteraan in de sector, zeker vergeleken met de pure zorgspelers. Maar een inhaalbeweging kan volgen, meent BNP Paribas Fortis. ‘Het nieuwe en ambitieuze management trekt ten volle de kaart van het zorgvastgoed, een segment dat sterk groeit en defensief is’, betoogt de bank. Die tak is al goed voor de helft van de portefeuille.

‘In de kantoortak werkt de groep aan een beter evenwicht tussen panden in de periferie en het centrum van Brussel. De balans is ijzersterk met een schuldgraad van amper 43 procent. Bovendien is de premie aantrekkelijk. Die schommelt tussen 15 en 20 procent tegenover de intrinsieke waarde, en bevindt zich momenteel aan de onderkant van die vork. Het dividendrendement is met 5 procent hoog, terwijl de coupon stijgt.’

ANDERE FAVORIETEN

Bij de namen die het net niet haalden, zitten opvallend veel vastgoedaandelen. Die zijn door de lage rente aantrekkelijk. De analisten noemen onder meer Atenor, Retail Estates en VGP. De nummer een van de vorige rondvraag, Melexis, krijgt twee nominaties. Maar terwijl sommige huizen het aandeel goedkoop vinden, denken andere dat de chipmaker voor de autosector net duur is. Barco krijgt lof voor zijn sterke balans, mooie producten en goede vooruitzichten. Lotus Bakeries is met zijn koekjes de veilige zet, want aan lekkernijen blijven we zelfs in een crisis verslaafd. Namen genoeg om u tijdens de zomer tot wat eigen onderzoek aan te zetten.

Terugblik

Wie eind vorig jaar de tien Bel­gische favorieten voor 2019 heeft gekocht, realiseert zes maanden later een rendement inclusief nettodividenden van 18,5 procent. Dat is bijna dubbel zo goed als de Bel20 Net Return index. De keuzes voor AB InBev (+39%) en Barco (+85%) bleken een voltreffer, terwijl Umicore (-19%) de enige grote misser was. Ook de buitenlandse favorieten deden het allerminst slecht, met een gemiddelde koers­evolutie van 13,2 procent, omgerekend naar euro. Ook dat was een stuk beter dan de Bel20, maar iets minder goed dan de MSCI World Euro (+17%), een index waarin Wall Street zwaar weegt.