Analisten verdeeld over Aziëplan AB InBev

'AB InBev lijkt in moeilijkheden en de operatie houdt steek.' Analisten reageren verdeeld over het plan van de brouwer om zijn Aziëtak naar de beurs te brengen.

Het persbureau Bloomberg meldde vrijdag dat AB InBev een beursgang overweegt voor zijn Aziatische activiteiten. De brouwer zou die activiteiten op 70 miljard dollar waarderen of 22 maal de brutobedrijfswinst (ebitda). De verkoop van een minderheidsbelang zou ongeveer 5 miljard dollar opbrengen en kan helpen om de hoge schuld af te bouwen.

'Als het nieuws klopt, suggereert dit dat AB InBev in moeilijkheden zit', zegt Reg Watson, analist bij ING. 'In de eerste plaats zal het ophalen van 5 miljard dollar de nettoschuld van 105 miljard dollar maar een beetje doen dalen. Ten tweede is de IPO een signaal dat de groei in China zal vertragen. AB InBev worstelt met de sterke concurrentie van de alliantie tussen de Chinese brouwer CR Beer en Heineken.'

Ten slotte vindt Watson de waardering van de Aziatische poot te hoog. 'We vinden het moeilijk te verantwoorden dat de Aziatische poot 27 procent van de waarde van AB InBev vertegenwoordigt als die activiteit slechts 12 procent bijdraagt tot de ebitda. Zo'n waardering doet lastige vragen rijzen over de waardering van de overige 88 procent van de ebitda.'

Niet realistisch

Credit Suisse zit op dezelfde golflengte. 'Een waardering van 22 maal de ebitda is wellicht niet realistisch', zegt analist Sanjeet Aujia. Ook Kepler Chevreux is kritisch. Een beursgang van de Aziatische poot is volgens het beurshuis een zuiver financieel initiatief dat elke strategische motivering mist.

Degroof Petercam is positiever over de plannen van AB InBev. 'Dit houdt steek en illustreert dat AB InBev verscheidene opties heeft om zijn hoge schuldenlast aan te pakken', zegt analist Fernand de Boer. 'Als we veronderstellen dat AB InBev 20 procent van de Aziëtak op de beurs noteert en 11 miljard dollar ophaalt, dan zou dat de schuldratio doen dalen van 4,7 naar 4,2 maal de ebitda.'

Beleggers positief

Het valt op dat beleggers positiever zijn dan analisten. AB InBev is maandag de enige stijger van de Bel20-aandelen. Het aandeel houdt stand ondanks de beursdaling en steeg vrijdag met 3,7 procent na het artikel van Bloomberg en het nieuws dat de brouwer voor 16 miljard dollar schulden heeft geherfinancierd. Ondanks de kritische commentaren verwachten de meeste analisten het komende jaar een koersstijging van het aandeel, dat maandag tegen 63,5 euro wordt verhandeld.

Credit Suisse heeft een koersdoel van 85 euro en Degroof Petercam van 80 euro. 'Dankzij de sterke aanwezigheid van SAB Miller in Afrika, Azië en Oceanië zal de groei verbeteren en dat zal de zwakte in de VS compenseren', zegt De Boer. 'De kosten zullen gunstig evolueren. Daarom verwachten we dat de neerwaartse herziening van de winstverwachtingen zal stoppen.'