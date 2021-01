Analisten zien Amerikaanse bedrijfswinsten bijna 10 procent dalen

Beleggers zetten zich schrap voor de impact van de coronacrisis op de resultaten van het vierde kwartaal die Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven vanaf deze week publiceren.

Vermogensbeheerder BlackRock en de banken JPMorgan , Wells Fargo en Citigroup geven donderdag en vrijdag de aftrap van het resultatenseizoen in de VS. De winst van de grote Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen is in de periode oktober-december voor het vierde kwartaal op rij gedaald. De reden is niet ver te zoeken. De economische activiteit in de VS is nog altijd lager dan voor de start van de pandemie.

Analisten voorspellen dat de winst per aandeel van de bedrijven van de S&P500-index in het vierde kwartaal met 8,8 procent is gedaald tegenover dezelfde periode van 2019. Dat blijkt uit cijfers die de dataleverancier FactSet heeft verzameld. De vermindering van de bedrijfswinsten is daarmee groter dan in het derde kwartaal, maar kleiner dan in het eerste en vooral tweede kwartaal. Volgens de prognoses van analisten zakten de Amerikaanse bedrijfswinsten over 2020 met 13,3 procent en zullen ze in 2021 met 22,6 procent stijgen.

-8,8% Analisten voorspellen dat de winst per aandeel van de bedrijven van de S&P500-index in het vierde kwartaal met 8,8 procent is gedaald tegenover dezelfde periode van 2019.

Impact op consumptie

De grotere daling van de winsten in het vierde kwartaal is onder meer te wijten aan de stijging van het aantal coronabesmettingen. Hoewel de beperkende maatregelen in de VS minder strak zijn dan in Europa, heeft de angst voor het virus wellicht een negatieve invloed op de consumptie. Analisten verwachten veel slechtere resultaten van bedrijven die duurzame consumptiegoederen produceren.

Maar ze zijn in het algemeen minder somber over de resultaten van het vierde kwartaal dan drie maanden geleden. Dat is opmerkelijk, want doorgaans verlagen analisten in de loop van het kwartaal geleidelijk hun winstprognoses. De ramingen voor onder meer JPMorgan, Alphabet (moeder van Google) en Facebook zijn opgetrokken.

De energiebedrijven zullen over het vierde kwartaal opnieuw zeer slechte resultaten presenteren. De lage olieprijs blijft een grote uitdaging. Bovendien zal de oliereus ExxonMobil 18 tot 20 miljard dollar afboeken van de waarde van zijn gasprojecten. Analisten verwachten dat de winst van de Amerikaanse energiebedrijven met liefst 98 procent is gedaald.

ASML

Europese bedrijven starten pas volgende week met de publicatie van hun cijfers van het vierde kwartaal. Het Nederlandse technologiebedrijf ASML presenteert woensdag als eerste toonaangevend bedrijf zijn rapport. Dirk Thiels, beleggingsstrateeg van KBC, verwacht dat de Europese bedrijfswinsten opnieuw zijn gedaald. De meeste Europese landen hebben eind vorig jaar voor de tweede keer een lockdown ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De markt verwacht dat de Europese winsten eind 2021 weer even hoog zijn als op de piek van de vorige cyclus in 2019. Dirk Thiels Strateeg KBC Asset Management

'Maar wij kijken vooral uit naar de resultaten van het eerste kwartaal van 2021', zegt Thiels. 'In Europa verwachten we dan opnieuw een stijging van de bedrijfswinsten, hoewel de tweede lockdown in veel landen wordt verlengd.'