Analisten zien Microsoft boven de lat springen

Dankzij de pandemie kon de Amerikaanse softwaregigant Microsoft in het vorige kwartaal positief verrassen. Ook voor dit kwartaal verwachten analisten dat het bedrijf over de lat springt.

In deze week waarin big tech en masse met kwartaalcijfers op de proppen komt, trapt de softwarereus Microsoft dinsdagavond af. De onderneming komt nabeurs met resultaten over het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Analisten rekenen op een omzetstijging met 7,9 procent tot 35,7 miljard dollar. De winst per aandeel zou 11,6 procent klimmen naar 1,54 dollar.

In een periode van twee maanden heeft een digitale transformatie plaatsgevonden die normaal twee jaar kost. Satya Nadella CEO van Microsoft

In het vierde kwartaal van het vorige boekjaar wist Microsoft over de lat te springen. Zowel de omzet als de winst per aandeel kwam stevig hoger uit. De groei werd vooral aangestuurd door een sterke groei van de clouddivisie. Dat was volgens het bedrijf te danken aan de coronacrisis. 'In een tijdsbestek van twee maanden heeft een digitale transformatie plaatsgevonden die normaal twee jaar kost', zei CEO Satya Nadella toen. De vraag naar software voor de cloud (Azure en Office365) steeg daardoor flink.

De coronacrisis doet veel werknemers thuiswerken. Daarvoor is rekenkracht nodig en die levert Microsoft via zijn cloudtak. De groep profiteert daarnaast van de legio oplossingen voor thuiswerken (software als Microsoft Teams en Skype) die ze bedrijven biedt.

Xbox

'We verwachten dat de winst per aandeel en de omzet weer boven de lat zijn', zegt analist Brad Reback van het beurshuis Stifel. 'Het bedrijf zal profiteren van de versnelde digitale transformatie door de pandemie en het herstel in de wereldwijde economie.' Daarnaast verwacht Reback dat Microsoft met goede prognoses zal komen voor het volgende kwartaal. 'Ik verwacht dat het bedrijf verder zal profiteren van de pandemie en van prijs- en volumeverhogingen bij Office 365 (Word, Excel etc.).'

Verder verwacht hij een verdere toename van het marktaandeel van Azure (cloud) en verwacht hij veel van de release van de nieuwe Xbox-spelcomputer. 'Wij blijven kopers', besluit de analist. Reback heeft een koersdoel voor het aandeel van 245 dollar en een koopadvies.