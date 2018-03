Analisten zien nog kansen in bakstenen

Ondanks de recente renteklim, zien de analisten nog kansen bij het beursgenoteerde Belgische vastgoed. De winsten stijgen, en de vraag blijft in de meeste segmenten gezond.

KBC Securities en Bank Degroof Petercam publiceerden zopas lijvige analyses over de genoteerde vastgoedbedrijven. KBC houdt deze week ook een tweedaagse conferentie voor institutionele beleggers in vastgoed. Vorig jaar kende de sector een mager jaar. De Belgische vastgoedaandelen leverden een totaal rendement op van 3,5 procent, ver onder het Europees sectorgemiddelde van 13,3 procent. In 2016 was dat net het omgekeerde.

‘Voor 2018 gaan we uit van een totale opbrengst van 7,9 procent: gemiddeld 3,5 procent uit koersstijgingen en 4,4 procent uit dividenden’, stellen KBC-analisten Jan Opdecam en Alexander Makar. Ze wijzen onder meer op het herstel van de Brusselse kantoormarkt, met name in de periferie: ‘Vorig jaar namen huurders 418.000 vierkante meter in gebruik, 8 procent meer dan het vijfjarig gemiddelde. Voor het eerst in zes jaar stegen de huurprijzen.’

De winkels hadden het iets moeilijker, met de opmars van ecommerce als boosdoener. Voor het eerst sinds lang steeg de leegstand in heel België tot boven 10 procent. Maar voor goedgelegen shoppingcenters en baanwinkels hoesten de uitbaters nog wel hogere huren op. Omdat er minder geïnvesteerd werd, is de kans groot dat de bodem hier bereikt is, menen de analisten.

Voor logistiek vastgoed blijft de vraag groot en is er amper leegstand. Ook de woningmarkt boomt. Er is vooral een tekort aan kleinere appartementen omdat er meer singles zijn, en aan zorgvastgoed wegens de vergrijzing.

'Waar voor uw geld'

‘Genoteerd vastgoed biedt nog steeds waar voor uw geld’, stelt analist Herman Van der Loos van Degroof Petercam. ‘Het winstrendement blijft stabiel rond 6 procent, ver boven de obligatierendementen. Voor de bedrijven die wij opvolgen, voorspellen we een gemiddelde winstgroei van 7 procent in 2018. De drijvende kracht daarachter is de groei van de portefeuilles met gemiddeld 4 procent. Logistiek en zorgvastgoed moeten met dubbele cijfers kunnen groeien. Daarnaast profiteren de vastgoedbedrijven van lagere operationele kosten en rentelasten naarmate ze groter worden.’

KBC Securities geeft de voorkeur aan bedrijven die het winstmomentum mee hebben, gekoppeld aan groei van de portefeuille, een goed zicht op de inkomsten, en gezonde balansen. De ‘top pick’ is VGP , een ontwikkelaar, manager en eigenaar van logistieke parken in Centraal- en Zuid-Europa. ‘Een geweldige opportuniteit om te profiteren van de sterke economie in Centraal-Europa en van de opmars van e-commerce’, meent het beurshuis. ‘Alle gebouwen zijn splinternieuw en voor 100 procent verhuurd met een looptijd van gemiddeld 10 jaar, wat terugkerende cashflows oplevert. Bovendien heeft VGP een joint venture met de Duitse verzekeraar Allianz. Dat creëert een ongezien exitpotentieel voor veel van zijn activa, en laat toe kapitaal te recycleren om het groeipad intact te houden.’

KBC plakt ook op Aedifica en Retail Estates een koopadvies, twee bedrijven die veel in Nederland investeren: ‘Bij Aedifica maakt zorgvastgoed al 83 procent van de portefeuille uit. De balans laat nog ruimte om voor 258 miljoen euro te groeien. Met een bezettingsgraad van 99 procent en contracten van 20 jaar is het risico klein. Retail Estates profiteert van de boomende winkelverkopen in Nederland.’