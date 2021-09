Angstbarometer op hoogste peil sinds mei

De VIX meet de verwachte schokken die beleggers op de beurzen verwachten in de komende 30 dagen.

Terwijl de Amerikaanse beurzen maandag een stevige rammeling kregen als gevolg van de zorgen rond de Chinese vastgoedmastodont Evergrande, schoot de zogeheten VIX-index naar 25,71, het hoogste peil sinds midden mei.

De VIX is de verkorte naam voor de Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatility Index. De optiebeurs van Chicago richtte de volatiliteitsindex op in 1993 en in 2003 kwam er een verfijnde versie in samenwerking met Goldman Sachs.

De stand van de VIX wordt afgeleid van de optieprijzen op de brede Amerikaanse S&P500-index. Een optie is het recht om tegen een voorafbetaalde prijs een aandeel, een tracker of een beursindex te kopen (calls) of te verkopen (puts). Hoe meer schokken op de markten beleggers in de toekomst verwachten, hoe hoger het potentiële rendement voor bezitters van opties. Bijgevolg gaan bij een toenemende verwachte verwachte volatiliteit de prijzen van opties de hoogte in, en dus ook de VIX-index.

Angstbarometer

De VIX houdt enkel rekening met call- en putopties op korte termijn. Bijgevolg meet de VIX de door de beleggers verwachte volatiliteit over de volgende 30 dagen. En daarom krijgt de VIX als bijnaam de 'angstbarometer'.

Bijgaande grafiek leert dat de angstbarometer sinds augustus met de helft is gestegen, maar ook dat we nog heel ver verwijderd zijn van de piek van 16 maart 2000 (82,69). Door de uitbraak van corona en de verlammende gevolgen voor de wereldeconomie overschreed de VIX toen het record van 2008 toen een krediet- en bankencrisis de wereld in een recessie stuurde.

Heeft de VIX een praktisch nut voor beleggers? Superbelegger Warren Buffett zei ooit: 'Wees angstig wanneer andere hebberig zijn, en hebberig wanneer andere angstig zijn'. Als u het eens bent met deze beursspreuk dan kan de VIX alvast helpen om de angst op de financiële markten te meten. De gemiddelde stand van de VIX ligt op 20 over de periode 2000-2021, leren data van Bloomberg. Over de voorbije tien jaar lag het gemiddelde VIX-niveau op 18. Vandaag is de angst in de markten alleszins boven het historisch gemiddelde.

Verzekering