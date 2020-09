Ant Group (Jack Ma): 'Techanalisten moeten ons opvolgen'

De brokers beschouwen de vraag als een teken dat Ant Group als een techbedrijf wil aanzien worden. De business van Ant Group bevindt zich tussen technologie en financiën. Het houdt zich bezig met digitale betalingen (Alipay), verzekeringen en beleggingen. Alipay heeft in China 1 miljard gebruikers en 80 miljoen aangesloten handelaars. Maar Ant Group biedt ook digitale infrastructuur aan financiële instellingen aan.

In mei veranderde het zijn naam niet toevallig van Ant Financial Services Group naar Ant Group. Het doorsnee Chinese techbedrijf geniet van een drie keer hogere koers/winstratio dan een financieel bedrijf, berekende Bloomberg.

Het dochterbedrijf van Alibaba wil op de beurzen van Hongkong en Shanghai 30 miljard dollar ophalen. Als dat lukt, wordt Ant de grootste beursgang in de geschiedenis. Saudi Aramco haalde in 2019 29,4 miljard dollar op. Ant streeft naar een beurswaarde van 225 miljard dollar. Daarmee is Ant de meest waardevolle fintech groep en unicorn ter wereld.