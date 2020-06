Apple brengt Nasdaq op vijfde maandrecord

De Amerikaanse beurzen rukken dinsdag verder op nu de handelsdeal tussen de VS en China gevrijwaard lijkt.

Technologiebeurs Nasdaq verpulvert voor de vijfde keer deze maand zijn puntenrecord. Apple trekt de rally nu het Intel-chips inruilt voor eigen exemplaren.

Een paar minuten. Langer dan dat lagen beleggers niet wakker van de vraag of de Chinees-Amerikaanse handelsdeal nog overeind staat. Na het bericht van president Trump dat de deal 'fully intact' is, gingen de koersen weer net als het kwik in de thermometers: hoger.

De drie belangrijkste indexen op Wall Street trekken dinsdag hoger. Nasdaq gaat opnieuw met de pluimen lopen en zet een nieuw record neer. De graadmeter noteert nu op 10.245 punten, zijn hoogste peil ooit. Wie bij elk nieuw record een champagnefles kraakt, blijft berooid achter. Het is immers de vijfde keer deze maand dat de index zijn record weet aan te scherpen.

Apple is drijfveer achter het nieuwe puntenrecord. 's Werelds grootste bedrijf trekt 2 procent hoger nadat minstens drie analisten hun koersdoelen verhoogden. Ze zien meer opwaarts potentieel in de techreus nu die heeft aangekondigd dat het zelf de chips voor zijn macbooks zal produceren. Apple zet zijn contract met Intel stop en zal voortaan zijn eigen Silicon-processors gebruiken in de productie van zijn hardware. Volgens topman Tim Cook zijn die performanter en minder energievretend.

Apple wint 2,2 procent naar 366 dollar.

Ook enkele gamingaandelen mogen 23 juni als nieuwe recorddag afvinken. Microsoft en Nvidia zetten nieuwe allertijdenrecords neer. Electronic Arts weet dan weer zijn jaarrecord aan te scherpen.