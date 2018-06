Apple en de iPhone-geruchten, deel XXIV

Het wordt een beetje vermoeiend, maar na de recente recordrally bij Apple duiken weer geruchten op over een wat tegenvallende verkoop van de iPhone. De Japanse zakenkrant Nikkei, doorgaans goed geïntroduceerd bij de lokale toeleveranciers van de Californische IT-reus, schrijft dat Apple aangeeft dat er in de tweede helft van dit jaar zo'n 20 procent minder componenten nodig zullen zijn dan een jaar eerder.

Niet dat beleggers zich daar veel aan storen, maar bij zo'n berichten hoort altijd een grote disclaimer. Het 'ecosysteem' van Apple omvat honderden bedrijven over heel de wereld - inclusief Solvay - en daar zich op krijgen is het mindere nattevingerwerk. Apple-CEO Tim Cook waarschuwde zelf in 2013 dat zo'n 'channel checks' weinig om het lijf hebben: 'Het is goed om je vragen te stellen bij eender welk gerucht over bestellingen. En zelfs als één bepaald cijfer klopt, dan nog zou het onmogelijk zijn om in te schatten wat dat ene cijfer betekent voor de hele toeleveringsketen'.